大欖隧道｜政府明年5月收回專營權後下調收費　下月諮詢立法會

運輸及物流局今日（27日）表示，政府將在明年5月底待大欖隧道的專營權屆滿時，由政府收回，並為回應市民和運輸業界的期望，適度下調收費。該局將於下月12日，就欖隧接收安排和收費策略諮詢立法會交通事務委員會，聽取意見。政府目標是下調後的新收費，須訂在合理水平，管好流量。



大欖隧道將於2019年元旦起，調整收費。（三號幹線（郊野公園段）有限公司圖片）

運輸及物流局在Facebook表示，大欖隧道的專營權將於2025年5月底屆滿，將會由政府收回，並為回應市民和運輸業界的期望，適度下調收費。該局將於7月12日就欖隧接收安排和收費策略，諮詢立法會交通事務委員會，聽取意見以爭取共識。

該局表示，欖隧現時繁忙時間使用率超過八成，下調後的新收費須訂在合理水平，管好流量，既要令這條新界西北與市區之間的重要幹道保持暢通，亦要充分利用欖隧剩餘容量，為屯門公路和吐露港公路減壓。

目前政府隧道都已採用易通行作為行車收費工具，政府在收回欖隧後，將會引入易通行以方便駕駛人士。

運輸及物流局局長林世雄下月將到立法會諮詢大欖隧道收費。（資料圖片／歐嘉樂攝）

現時約有45條巴士線行經欖隧，服務元朗和北區100多萬市民。運流局表示，會訂定合理隧道費管好交通，讓巴士乘客免受塞車之苦。

對商用司機方面，欖隧連通口岸、機場、貨櫃碼頭、主要倉儲用地，貨車使用率特別高，局方指出，合理的收費會吸引「搵食車」使用，同時保持交通暢通對運輸及物流界人士乃至關重要。