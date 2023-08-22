大欖隧道兩車相撞｜拒收現金漢堡包店回應｜今日必看8分鐘

大欖隧道兩車相撞 寶馬司機下車被貨車撞倒不治

大欖隧道發生車禍。今日（21日）清晨6時半左右，據報一輛重型貨車，駛經收費亭後，突然撞倒一名男子，致其身體嚴重受傷。大批救援人員趕至現場營救。傷者由救護車急送荃灣仁濟醫院搶救，期間需要用自動心外壓機急救，惜於7時31分確定不治。

荃灣的士撼客貨車後翻側 司機一度被困

荃灣發生交通意外。今日（21日）下午1時許，一架的士在荃灣西樓角路218-220號豪輝花園撞向停泊在路邊的七人車，其後失事翻側，司機一度被困，由消防協助離開車廂，受輕傷送院治理。衝力導致一處鐵欄被撞毀。

機場航天城11SKIES商場男工觸電亡 為家中支柱 遺孤兒寡母

34歲電工方貴芬日前在機場航天城東路11 SKIES商場地盤工作時，疑因觸電喪生。死者親屬今日（21日）到葵涌公眾殮房認屍，由湛江來港的方母情緒激動，認屍後太傷心暈倒現場，其他親友亦都哭成淚人。事發當日方貴芬原訂收工後回內地與家人食飯，可是久久不見人，家屬來港尋人方知天人相隔。死者為家中經濟支柱，育有2名子女，大女11歲、細仔8歲，妻子沒有工作，如今殮葬費亦成問題。

車Cam直擊｜廣播道九巴失控 連撞兩車釀一傷

九龍塘廣播道發生交通意外，今日（20日）中午12時許，一輛單層九巴沿廣播道北行，駛至香港電台廣播大廈對開時懷疑失控，狂撞右方停泊在咪錶位的兩輛車，包括一輛客貨車及一輛私家車後停下，其中黑色客貨車車尾擋風玻璃被撞至爆裂，泵把鬆脫；私家車左邊倒後鏡亦被撞毀。事件中，32歲姓甘的客貨車男司機報稱腰及頸痛，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，48歲姓曹及28歲姓劉男司機則無恙。

台女星被拒收現金風波｜漢堡包店：1%客人沒電子支付 員工可代勞

台灣女星謝忻早前到港旅遊，其中一站專程到曾入選全球最佳漢堡名單的Honbo用餐，結帳時卻被收銀員拒收現金事件，引發網民討論。Honbo有店員今日（21日）回應表示，不收現金除因顧慮新冠疫情，亦指為環保目的，歐洲多國亦已實行無現金支付，該店有99%食客都有電子支付工具，只有1%食客沒有，如顧客沒有電子支付，也會收現金，只是未必有足夠零錢找換或用信用卡代付款。

警車明愛醫院外起火冒煙 警員急用滅火筒撲火及搬走裝備

長沙灣明愛醫院外今午（21日）有警車起火。下午約3時半，明愛醫院急症室門外一輛警車突然冒煙，引擎其後更冒出火光，警員立即通知消防到場撲救。消息稱，該警車隸屬機動部隊人員，當時正協助處理一宗工業意外案件，起火後有警員一度自行用滅火筒撲火，消防到場後再動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。

北角渡輪碼頭釣魚爭位誤殺案 死者家屬認屍互相攙扶步出殮房

北角渡輪碼頭誤殺案中，兩名男子懷疑因釣魚爭位問題爭執動武，雙雙墮海，其中一名男子送醫後搶救不治。今早（21日）約9時15分東區重案組探員陪同約4名家屬到域多利亞公眾殮房認屍，眾人逗留至11時許，互相攙扶步出殮房，並乘坐私家車離去。另一邊廂，警員到北角碼頭向魚檔詢問事發情況。

香港仔菜檔冒煙一家五口被困閣樓 飲用水弄濕毛巾待消防破門救出

香港仔發生火警。凌晨2時許，香港仔大道94至98號地下一間菜檔，據報有煙冒出，有人被困。消防員接報到場，破門將被困在閣樓的5名人士救出，他們均感到不適，經救護員在場治理後，情況好轉，離開救護車拒絕送院治理。初步懷疑火警因蚊香燒著附近的紙皮引起，消防正調查起火原因。

櫻桃小丸子「濱治同學」原型濱崎憲孝急逝 享年57歲

日本知名動畫《櫻桃小丸子》中的角色「濱治同學」（港譯：濱治雄孝）原型，濱崎憲孝在5月下旬被發現倒斃在自家中，享年57歲。