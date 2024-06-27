鄒家成涉運出投訴信　控方放片指鄒趁律師到訪　偷偷把文件交對方

撰文：劉安琪
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因涉初選案被還押的鄒家成，涉叫女律師帶走給申訴專員公署的投訴信，兩人從而被控將未經授權物品帶離監狺案，今（27日）午在西九龍法院續審。總懲教主任透露，他在事發後收到申訴專員公署進行調查的要求，惟他翻查紀錄確認鄒的投訴表格未經懲教署寄出。控方庭上播放兩被告當日會面片段，控方形容鄒「偷偷地」將一份文件交給女律師，女律師將文件帶走時未有將文件交回給鄒。

兩名被告分別為鄒家成（26歲，無業）和胡詠斯（30歲，助理律師）。控罪指，兩被告於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

鄒家成被指趁律師到訪時，把投訴信偷偷地交給女律師。(劉安琪攝)

鄒事發前6個月曾向署方投訴

高級懲教主任陳育麟確認，曾吩咐一級懲教助理林振昌將投訴表格交給鄒，並著林向鄒講述規則。辯方指鄒事發前6個月曾向懲教署投訴委員會投訴，但荔枝角收押所未有寄出兩封他寫給律師樓的信。陳稱記得鄒曾作投訴，但不記得投訴內容和時間。

寄給律師的信亦須經保安檢查

陳續指，在囚人士寄給律師樓的信，亦須經過保安檢查，懲教人員若有懷疑，可查看信件內容。至於涉案投訴表格的內容，懲教人員在法律上無權檢查。辯方指，涉案投訴表格非一定要經懲教署寄出。陳同意沒有規定指表格一定要投寄，可轉交律師或親友，但須經過申請。

高級懲教主任陳育麟稱，收到申訴專員公署稱要作調查，才發現鄒未有經署方寄出投訴。(劉安琪攝)
陳育麟稱，在荔枝角拘留所的在囚人士，若有文件想交給律師，需要作申請程序。(資料圖片)

與律師有文件交收要經程序

二級懲教助理陳嘉運供稱，當日鄒與律師會面後，他負責處理雙方法律文件交收程序，檢查文件有否涉及違禁品後，將文件轉交律師，再要求雙方在相關文件中簽署確認。陳確認，當日交收的文件中不包括涉案的投訴表格。

控方形容鄒曾偷偷地把文件交律師

庭上播放當日兩名被告會面時的片段，控方形容鄒將一份文件「偷偷地」交給胡，胡未有將該份文件交回鄒，並將桌上所有文件帶走。陳確認，該份文件未經安全檢查和紀錄，亦未容許兩人在其不知情下交收。

若探望時要交收文件需申請

總懲教主任李子康則指，每名新入院所的在囚人士，均會收到一份在囚人士須知，列明若在囚人士要在探望期間交收文件，必須事先向院所申請。他於5月12日收到申訴專員訊息稱要進行調查。李核對相關投訴表格派發記錄，確認未有為鄒寄出投訴表格。李又指，囚犯面親友與面見律師不同，見親友有膠板相隔，沒有接觸的可能。

辯方質疑懲教為法例加條件

控方舉證完畢，鄒的代表大律師譚俊傑沒有中段陳詞。代表胡的資律大律師王正宇陳詞指，《監獄規則》列明監督必須准許囚犯去信指明的人，即代表鄒寫給申訴專員的信，屬已獲授權。再者，所謂信件須經批准才可轉交他人，這並非法例，而是懲教署的規定。懲教的指引不可扭曲及為法例加條件，亦不能因：「你唔跟就犯法。」指涉案控罪的法理錯誤，望裁判官能裁定胡毋須答辯。

主任裁判官徐綺薇將案件押後至明早續，屆時將裁定案件是否表面證供成立。

案件編號：WKCC4600/2023

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