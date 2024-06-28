深中通道｜周日起坐車去中山20蚊有找？　記低兩條巴士路線慳到盡

【深中通道／北上消費／七一假期】連接深圳及中山的深中通道，將於6月30日（周日）下午3時通車，相信部份港人會計劃趁七一假期，途經深中通道前往中山玩樂。不過除了乘坐跨境巴士外，其實通車當日已有「破底價」的路線可供選擇，所有持有樂悠卡的長者，從元朗或天水圍乘坐巴士前往落馬洲，過關後再坐深圳地鐵至前海灣站，轉乘深中跨市專線前往中山，全費少於20港元。若連同過關時間，預計只要兩個多小時，即相比昔日跨境巴士駛經虎門大橋的車程更短。下文將詳盡講解乘車路線。



深中通道中山大橋部分。（周智堅攝）

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深圳前海灣地鐵站有兩條跨市專線每日往返中山

深中通道開通當日，深圳將有兩條深中跨市專線同步營運，每日多個班次往返深中兩地。根據內地媒體報道，該兩條路線均由深圳前海灣地鐵站出發，分別來往中山博覽中心，以及翠亨新區中山國際人才港。

首先開往中山博覽中心的T01A路線，收費為人民幣18元（折合約19.3港元），全程長60公里，其中高速路段佔50公里，預計車程約60分鐘。而該路線共投放14輛電動巴士，預計每班車相隔約20分鐘，即每日56班、來回112趟。

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（冼世昌製圖）

深中通道開通後，香港到中山路線。（冼世昌製圖）

最低16港元可由深圳坐到中山 車程約45分鐘

而開往翠亨新區中山國際人才港的T01B路線，收費人民幣15元（折合約16.1港元），全程長45公里，其中高速路段佔34公里，預計車程約45分鐘。而該路線共投放10輛電動巴士，預計每班車相隔約30分鐘，即每日36班、來回72趟。

屆時乘客可預先在微信小程序中，搜尋「深中跨市公交專線」或「深巴出行」，辦理購票、退票、改簽、訂單查詢等手續；亦可選擇坐上巴士後以現金購票。

由福田口岸站前往前海灣站，最快只需31分鐘。（資料圖片）

由福田口岸往前海灣站 坐地鐵最快只花半個鐘

跨市專線所在的前海灣站，為深圳地鐵多條線路的轉乘站，分別連接1號線、5號線及11號線。若以福田口岸站出發為例，只要乘坐4號線前往會展中心站，再轉乘1號線便可抵達前海灣站，全程37分鐘，普通票價為人民幣6元（折合約6.46港元）。

若北上港人不嫌麻煩，可考慮「遊車河」換取更多時間，只要乘坐4號線前往市民中心站，轉乘2號線至福田站，再轉乘11號線至前海灣站，普通票價同樣為人民幣6元，但車程縮短至31分鐘，可快6分鐘。

另外需注意，深圳近年同樣推出長者乘車優惠，只要年滿60歲或以上長者，只要選擇專用通道，並出示回鄉證，便可免費乘坐地鐵。

天水圍元朗出發 無樂悠卡最平則要$37.1

換言之，若60歲或以上長者居住在元朗或天水圍，只要持樂悠卡乘坐九巴B1線前往落馬洲，便可享2元乘車優惠。他們在跨境口岸過關後，免費乘坐深圳地鐵至前海灣站，再轉乘跨境巴士專線前往中山，經匯率換算後，費用為港幣18.1元至21.3元。

然而成年票價則不太划算，九巴B1線正價收港幣14.5元，連同深圳地鐵及跨境巴士專線的費用，經匯率換算後，即合共要港幣37.1元至40.3元。惟目前在市區乘坐跨境直通巴前往中山，車費只收港幣60元，兩者相差不大。

石岐乳鴿為中山特色名菜之一。（網上圖片）

由元朗天水圍出發 料兩個多小時抵達中山

至於車程方面，若沿途暢通無阻「無縫連接」，由福田口岸出發往中山，最快只需76分鐘，最慢則要97分鐘。若加上在香港乘坐巴士，以及過關所需的時間，全程預計約兩個多小時，卻是最便宜的選擇，亦相比昔日跨境巴士駛經虎門大橋，動軋耗費3個小時的車程更短。

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深中跨市專線T01A



出發地點：深圳前海灣地鐵站

總站地點︰中山博覽中心

班次相隔：約20分鐘

車程需時：約60分鐘

單程票價：人民幣18元（約19.3港元）

首尾班車︰早上7時正至晚上9時半



深中跨市專線T01B



出發地點：深圳前海灣地鐵站

總站地點︰翠亨新區中山國際人才港

班次相隔：約30分鐘

車程需時：約45分鐘

單程票價：人民幣15元（約16.1港元）

首尾班車︰早上6時20分至晚上9時半



（因深中通道尚未通車，上述車務資料或仍有改動）

