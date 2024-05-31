深中通道｜跨境巴料通車即改道　深圳灣往中山慳45分鐘　票價不變

連接深圳及中山的深中通道預計6月28日通車。非專利巴士聯會透露，通車當日部份路線預計毋須再繞道虎門大橋，可立即改經深中通道，屆時由深圳灣口岸開往中山石岐，只需1小時15分鐘，即車程大減45分鐘。而車票價格將維持不變。粵港直通巴士協會則估計，除了中山外，粵西一帶如江門、新會、開平等路線，由於更順路，可改經深中通道。



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非專利巴士聯會上月到深中大橋考察 永東直巴：開通咗就即刻可以用

目前珠江口兩岸僅得港珠澳大橋及虎門大橋連接，除非轉坐渡輪，否則每逢節假日及繁忙時間，虎門大橋均會出現嚴重擠塞，以致跨境巴士的車程延長。惟深中通道將來通車後，中山及江門一帶毋須再駛經虎門大橋，行車時間將大為縮短，實屬北上港人的喜訊。

非專利巴士聯會主席蔡順基表示，上月聯會已到深中大橋考察，估計來回八線行車，能足夠應付未來起碼10年的行車量，加上不必向有關部門申請更改行車路線，因此深中通道開通當日，跨境巴士便可立即改道。「當然啦，如果開通咗就即刻可以用。」

深中通道開通後，香港到中山路線。（冼世昌製圖）

車程大減或掀起中山一日遊

蔡順基又指，屆時跨境巴士行駛深中通道只需20分鐘，以深圳灣開往中山石岐為例，屆時只需花1小時15分鐘。至於票價方面，雖然相關路線毋須再繞道虎門大橋，可節省成本，惟跨通巴士的票價，相對於渡輪及高鐵便宜，因此再無下調空間。但他相信同業會推出特價優惠。

蔡順基估計，深中通道落成後，旅客亦隨之慕名而來，加上近年港人北上潮熾熱，認為他們或會踏出深圳，甚至考慮到中山一日遊。「時間的確係快捷咗，可以伸延再遠啲，會去中山、珠三角都唔出奇。」

粵港直通巴士協會副理事長張劍平亦指，以往由深圳灣開往中山市區，需時約兩小時，即駛經深中通道可節省45分鐘，時間縮短37.5%，估計車票價格仍然維持在100元以內。

中山、江門、新會、開平可改經深中通道

張劍平透露，已有不少跨境巴士公司已正研究路程，加上內地的高速公路網絡簡單，司機亦能夠立即適應，相信除了中山外，粵西一帶如江門、新會、開平等路線，亦會改經深中通道。「就算今日（開通當日）唔行，聽日都會行。」

跨境巴往中山相比渡輪便宜$180

翻查網上的票價，永東巴士由香港市區開往中山收60元；珠江客運由尖沙咀中港城開往中山港收240元，船程約1.5小時。換言之，跨境巴士及渡輪未來的時間相約，乘客卻可便宜180元，節省75%車費。