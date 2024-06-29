港車北上一年｜單日錄最高5千預約　大橋管理局高度關注假日塞車

港車北上實施一周年，措施改變不少港人北上習慣。運輸及物流局與運輸署回覆《香港01》查詢，指至6月中已接獲8萬宗申請，最多預約日子主要是復活節假期及端午節連周末假期，均錄接近5,000次，反映港車北上政策受歡迎，尤其在長假期。



不過，遇上長假期結束的回港高峰時段，大橋珠海口岸卻經常出現嚴重塞車。立法會議員張欣宇表示，大橋設計車流遠超該些預約數，反映關口設計及管理未到位，未能令大橋發揮應有功效，倘不解決塞車問題，相信年底「粵車南下」難以吸引內地客到香港機場轉機。



港珠澳大橋管理局回覆《香港01》查詢指，持續高度關注假日口岸塞車情況；運輸及物流局則稱會繼續與內地相關部門保持緊密聯繫，持續研究和推行可行的優化方案。



港車北上實施一周年，運輸局及運輸署至6月19日已接獲8萬宗申請。（資料圖片/張浩維攝）

港車北上截至6.19 當局已收約8萬宗申請

去年7月1日正式實施港車北上，運輸及物流局與運輸署指截至今年6月19日為止，已收到約8萬宗「港車北上」的申請，亦已有超過6萬架香港單牌私家車持有有效的「港車北上」封閉道路通行許可證，合資格出行。

過去一年便利港人駕車北上措施，也為港珠澳大橋帶來更多車流量，據局方提供資料，港車北上預約最多的日子，是復活節長假首日、即3月29日，共錄得5,000宗預約；其次是端午節連周末的首日，即6月8日，共接獲4,992宗預約。

數字顯示「港車北上」過去在長假期特別受歡迎，但政策帶來益處的同時，也揭示大橋配套的不足。過去周末將結束時，珠海口岸不時擠塞，甚至六月初的端午節假期回港高峰時段，珠海口岸塞滿大量回港車輛，傍晚返港要塞4小時才到關口。

議員：口岸配套及管理跟不上設計流量

立法會議員張欣宇於端午節駕車經大橋返港，最終於珠海口岸塞了4小時。他表示，目前申請數、預約出行數字可見，香港駕駛者對港車北上有需求，政策受歡迎，但當假期返港高峰卻嚴重塞車。

他說，大橋來回各三線行車，設計車流每小時可達4000至5000輛，一小時容量已足以應付港車北上單日最高預約量，反映現時因口岸配套及管理不理想，導致未能用盡大橋功能，「我覺得好可惜。」

張欣宇認為，推「粵車南下」前，必先解決大橋珠海口岸假日塞車問題。（資料圖片）

粵車南下最快年底推出 張欣宇：須先解決塞車

政府最快今年底會推粵車南下首階段，讓廣東及澳門私家車駛到大橋香港口岸停泊，入境香港或在機場轉機。運輸局稱，正積極與內地探討粵車南下方案，機管局於香港口岸人工島興建自動化停車場年底前會落成，供內地及澳門停泊，粵車南下計劃也將適時公布。

張欣宇認為，推粵車南下前，必先解決大橋珠海口岸假日塞車問題，否則難以達到政策初衷，包括吸引內地客到香港機場轉機等，「唔會有高端客會排幾個鐘隊嚟香港機場轉機。」

港珠澳大橋管理局：高度關注假日口岸塞車情況

港珠澳大橋管理局回覆《香港01》稱，港車北上過去一年得到廣大香港市民積極響應，據邊檢部門發布數據，截至3月9日已錄50萬車次港車。該局強調，對假日口岸塞車情況持續高度關注，局方主要負責大橋主體工程營運維修管理，但珠海口岸本身不屬於大橋主體工程部份。

香港運輸局則稱會繼續與內地相關部門保持緊密聯繫，持續研究和推行可行的優化方案，內地相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、設置口岸即時通關情況的資訊發佈系統、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。