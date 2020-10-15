海天堂告前股東誹謗｜被告曾投訴龜苓膏發霉　有人說：洗下就食得

龜苓膏連鎖店海天堂，指前股東蔡國強設局，在2013年讓傳媒拍攝海天堂職員沖洗發霉龜苓膏出售，令貨品在超市下格，顧客亦退回現金券，令公司生意大受影響，故控告蔡誹謗並索償1.3億元。案件今(15日）在高等法院續審，蔡出庭作供，並稱他曾多次在公司會議投訴發霉龜苓膏的事，惟有人說：「少少發霉，事頭婆洗下就食得。」。

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。

被告蔡國強供稱，他曾於海天堂的公司會議中，多次投訴發霉龜苓膏的事，惟更有人稱：「少少發霉，事頭婆洗下就食得。」他稱會議紀錄中不會記下發霉的事，因為若會議紀錄外洩，海天堂的品牌便「玩完」。

被告蔡國強稱他曾多次在會議上投訴龜苓膏發霉的事。(朱棨新攝)

非故意開店鄰近海天堂

蔡又指他於2013年在內地開設「位元堂」，並以「香港名牌，信心保證」作招徠。原告的律師質疑，蔡於內地開設「位元堂」部份分店，都接近海天堂，蔡回應指非故意，解釋內地的市鎮「最旺都係嗰條街」。

承認營商手法道德上唔啱但無違法

蔡承認，其開設的「位元堂」與香港的「位元堂」並無關係，亦否認在中國註冊「位元堂」的商標，指是一名兼為生意拍檔的親戚註冊。他承認營商手法在道德上「唔啱」，但未有違法，是「擦邊球」。

案件編號：HCA1755/2013