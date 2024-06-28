旅發局致敬電影莫文蔚Twins等主演　7.1起網上免費取戲票｜附連結

港產片於八九十年代曾揚威海外，旅發局今日（28日）公布，推出嶄新的「香港光影漫遊」宣傳，透過製作全新電影紀錄片《香港經典 光影重塑》，邀請藝人莫文蔚、林子祥、Twins、洪金寶、MIRROR成員邱士縉等明星演出，向香港經典電影致敬。旅發局並推出香港電影旅遊指南，例如在深水埗鴨寮街音響店重現《無間道》經典一幕，或是乘坐開篷巴士追尋王家衛《墮落天使》的電影足跡，以吸引全球影迷來港旅遊。



旅發局由7月20日起，將連續4個周六，在M+戲院播放該電影紀錄片，合共公映8場。市民及旅客由下周一（7月1日）起，可在旅發局網頁免費索取戲票。下文已附上相關連結。



旅發局推出嶄新的「香港光影漫遊」，向旅客宣傳香港電影遊。（旅發局圖片）

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旅發局集合香港電影人重新演繹6條短片

旅發局近日推出嶄新的「香港光影漫遊」宣傳，其中焦點之一的紀錄片《香港經典 光影重塑》，便集合多位資深及新生代香港電影人，以6種最廣為人知的港產片分類製作，包括文藝、警匪、動作、功夫、喜劇及愛情，配合香港標誌旅遊景點，重新演繹6條合共60分鐘的短片。

旅發局宣布，由7月20日起連續4個周六，市民和旅客可在M+戲院免費欣賞短片，將合共公映8場。公眾由7月8日起，可到旅發局活動網頁（按此）免費索取戲票，每次可獲得兩 張。戲票數量有限，派完即止。

旅發局宣布，由7月20日起連續4個周六，市民和旅客可在M+戲院免費欣賞短片。

即日起可在YouTube觀賞電影紀錄片

該電影紀錄片除了登上大銀幕外，已在網上影音平台YouTube（按此）上架，並將於7月1日（下周一）在 Discovery Channel播出，以便市民及旅客隨時重溫。

根據片段顯示，該電影紀錄片由多名著名演員合力演出，囊括「老戲骨」及新生代演員，包括莫文蔚、洪金寶、米雪、蔡卓妍、鍾欣潼、關智斌、林子祥、張艾嘉及袁澧林等。

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推香港電影旅遊指南 重現《無間道》經典一幕

為配合《香港經典 光影重塑》的發布，旅發局特別推出香港電影旅遊指南，向旅客介紹全港一系列體驗活動，讓旅客感受香港電影魅力。活動包括︰深水埗鴨寮街音響店重現《無間道》經典一幕；乘坐開篷巴士追尋王家衛《墮落天使》的電影足跡；參加詠春課程向一代宗師葉問致敬等。

彭耀佳︰通過電影鏡頭吸引旅客來港漫遊

旅發局主席彭耀佳表示，香港電影一直深受世界各地觀眾的喜愛，期望藉《香港經典 光影重塑》向經典電影致敬，同時透過全新角度，通過電影鏡頭展現香港的獨有魅力，吸引世界各地旅客來港展開「光影漫遊」。

2024年6月28日，旅發局在西九文化區M+戲院舉行《香港經典 光影重塑》香港首映禮。（旅發局圖片）

紀錄片上月在法國康城影展全球首播

此外，該電影紀錄片上月已在法國康城影展「電影市場」全球首播，旅發局今日再在西九文化區M+戲院舉行《香港經典 光影重塑》香港首映禮。電影業界一眾台前幕後到場出席，包括影星林家棟、張兆輝、陳明憙；導演夏永康、黃國強、廖益民，以及幕後製作人包括梁慧儀、陳善之等。

林家棟推介廟街 讚日夜反差大及充滿活力

在《咇—理痛》篇章中擔任導演及演員的林家棟，亦在活動中分享感受。他認為廟街的日夜反差大，以及充滿活力，值得向旅客推介，並指電影是絕佳的媒介推廣旅遊，可通過電影鏡頭勾起觀眾的好奇心，吸引他們來港探索。

演員張兆輝則表示，香港擁有很多美麗景色，通過鏡頭可呈現給不同觀眾，例如尖東海濱、東龍島、天壇大佛等，有待旅客發掘及宣傳。演員陳明憙亦指，電影紀錄片的取景地包括二級歷史建築「油街實現」，認為確實將香港經典重新演繹。