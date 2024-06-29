鄧炳強促正生書院前校長陳兆焯返港　「攞番勇氣講清楚件事」

正生會1月遭警方指控涉嫌詐騙、挪用資金到海外，正生書院前校長陳兆焯遭通緝。保安局局長鄧炳強接受港台專訪時表示，留意到陳兆焯透過媒體否認有挪用款項，鄧炳強說，若然真有其事，「好希望佢自己攞番勇氣，行返嚟香港講清楚成件事」，又指對方一方面潛逃、一方面解釋是沒有意思。



鄧炳強說，當局正從刑事方面，調查正生會是否有把捐款調離香港。(資料圖片)

關注正生書院學生 不同部門仍商討協助去向

鄧炳強說，當局正從刑事方面，調查正生會是否有把捐款調離香港，而除了被通緝人士外，當局亦正調查有沒有其他人士協助進行非法勾當。

他又說，正生會曾申請禁毒基金下的款項興建校舍，他們不能兌現承諾，當局會了解當中的責任。

正生書院將於下月7日停運，鄧炳強說，最關注正生書院內就讀的學生，形容他們是無辜，必然把他們的福祉放在首位。政府不同部門與仍在就讀的十多名學生家長商討，作出適當安排。

被問到會否對正生書院停運感到可惜，鄧炳強表示，正生書院以往很受到信賴，但相關通緝犯涉嫌把別人捐款私用，令很多捐款人士感到極度失望，所以相關人士必然要負上責任。

鄧炳強回應稱，現有法例下，遊行集會示威的權利受保障，公眾活動數目減少涉及很多原因。(資料圖片)

七一無集會遊行 鄧炳強：公眾活動減 或因市民認為政府幹實事

七一慶回歸在即，當日沒有團體舉辦公眾集會或遊行。鄧炳強回應稱，現有法例下，遊行集會示威的權利受保障，公眾活動數目減少涉及很多原因，包括市民明白表達意見有很多渠道，遊行示威只是其中一種方法，亦可能反映市民認為現屆政府幹實事及政策不錯。

他表示，市民要表達意見，可以寫文章，舉辦記者招待會，又或者與政府官員見面。他指，經歷2019年，市民明白即使有意舉辦和平示威集會，但「好多想危害我哋香港同國家安全嘅人，會用呢啲機會騎劫這些活動，製造一啲危害國家安全嘅情況，香港市民清楚知道係有機會被人利用，所以選擇用第二個方法去表達意見」，屬正常和非常負責任的行為。

他指，七一當日有很多喜慶活動，要確保在安全有序情況下舉行，當局一定會作適當部署，讓市民感受節日氣氛，但不能抹殺有人作出擾亂行為，要做好準備迅速應對。