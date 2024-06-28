正生書院最後歲月｜億元新校舍落成數年未獲註冊　政府擬追款收地

有26年歷史的正生書院將於7月7日停運，其中在政府批出短期租約用地上興建的新大樓耗資近億元，包括禁毒基金資助的6,274萬元公帑，2020年取得入伙紙，但向教育局申請註冊校舍至今未獲批。校監崔康常指，在正生風波後才知道，教育局曾七度去信要求跟進，但校方從未轉交信件。他更透露正生計劃興建萬呎新宿舍，已有初步圖則，現時只能告吹。

教育局指正生書院一直未遞交消防處、屋宇署簽發的證明文件。由於位於短期租約地，政府稱新大樓為「臨時設施」，因應書院即將停運，政府正計劃按資助協議條款向正生會追討資助款項，地政總署會考慮收回相關政府土地，而禁毒處會與其他部門研究設施日後的用途。



2009年正生書院爭取遷址梅窩，遇到居民反對。當時校長陳兆焯（左二）和創辦人林希聖（右二），帶同師生請願。（時代論壇圖片）

爭取遷址梅窩遭居民反對 政府批短租官地擴建

正生書院因校舍簡陋，2009年曾爭取遷至梅窩南約區中學空置校舍，遭梅窩居民極力反對，以失敗告終。

直至2011年，書院獲政府批准在芝麻灣擴建，不過因技術、設計等問題，延至2016年動工。新校舍用地為政府以短期租約形式批出的土地，動工當年起生效，為期五年之後每年續租一次，年租一元。最終幾幢相連的新大樓，被命名為「正生書院下徑中心」，學生指約在2022年啟用，設有課室、廚房、活動室。

2011年政府批准正生書院原址擴建，但遇到技術困難，2016年才動工。圖為2016年底記者採訪時拍攝到的新大樓工地。（資料圖片 / 黎梓緯攝）

教育局七封信促跟進 校方未轉交

校監崔康常表示，中心的興建費用接近一億元，大部份由保安局禁毒處出資，正生亦有籌款興建。他又指，兩三年前校長陳兆焯曾請他為新校舍申請註冊，惟之後再無音訊。後來他到正生書院，才發現教育局曾向追寄共七封信，表示校舍有需要跟進的問題。但他作為註冊申請者，此前卻對七封信毫不知情，而無法跟進。

新校舍未註冊，但畢業生家誠說，曾在中心上堂。被問及在未獲批註冊的情況下，安排學生上課是否有問題，崔康常表示上課安排並非由他負責，先前亦不了解相關情況。

正生書院2009年申請遷往梅窩，遭居民反對，政府及後批准在芝麻灣原址擴建。新校舍2016年動工，2022年落成，土地屬於政府批出的短期租約地。（馬楚烽攝）

教育局：未交消防、屋宇署證明文件

教育局指，正生書院校監於2022年12月向教育局申請增設校舍，即新大樓的五個班房，局方一直與校監保持聯絡，跟進其增設校舍的申請，惟校方至今仍未提交申請所需的文件，例如消防處及屋宇署簽發的證明文件，因此教育局未能進一步處理有關申請。

教育局6月8日收到正生會有關暫停轄下正生書院營運的通知，會繼續監察學校的情況。

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禁毒基金資助6274萬元

特區政府發言人表示，鑒於正生會在大嶼山下徑營運的正生書院設施殘舊簡陋，風雨時更會漏水及沒有正式浴室等情況亟待改善，禁毒基金在收到正生會向其申請撥款改善正生書院設施後，以改善學習環境、衛生及安全為目標，透過「藥物倚賴者治療康復中心特別撥款計劃」，在2015和2016年撥款資助正生會在毗隣正生書院的政府土地興建三座臨時設施，主要用作正生書院的廚房、浴室、多用途活動室等用途，獲資助工程費用為6,274萬元，即核准工程價值的90%。

當中，2015年的4,711萬元是按當日特別撥款計劃的最高撥款額5,000萬元所批出，其後2016年最高撥款額調升至6,700萬元，而禁毒基金亦向正生會批出其餘1,563萬元。所有撥款均按照當時的特別撥款計劃手冊和程序審批，並沒有超出撥款上限。

正生書院現有校舍簡陋，停止運作前兩周，只剩下寥寥數名學生。（梁鵬威攝）

2020年獲入伙紙 政府擬追討款項、收回土地

保安局禁毒處一直有監察，正生會亦有報告進度。該臨時設施於2020年11月獲發俗稱「入伙紙」的臨時佔用許可證，直至現時仍為正生書院師生使用。

有見最新發展，特區政府正計劃按資助協議條款向正生會追討資助款項，地政總署會考慮收回相關政府土地，而禁毒處會與其他部門研究設施日後的用途。

正生書院校監崔康常透露，學校原本計劃申請興建新宿舍，但現時已一筆勾銷。（梁鵬威攝）

萬呎新宿舍計劃「一筆勾銷」

崔康常透露，正生會原本計劃興建宿舍，去年開始進行，並已完成設計圖，面積逾萬呎。然而，書院即將面臨停辦，他無奈表示：「所有很多事情以前做了，都突然一筆勾銷，當然所有有關的人都覺得可惜。」

2009年8月19日，正生會、正生書院召開記者會，回應周刊關於內地和日本投資的報道。左起：正生會創辦人林希聖、書院校董崔康常、校董賀國強、校長陳兆焯。（中通社圖片）

難為林希聖陳兆焯下定論 「書院結業一定錯」

對於昔日共事的林希聖和陳兆焯遭通緝，崔康常說難以評論對錯：「我不評論不在（香港）的董事，他們有特性，很有理想，認為自己做的事情是對的。在這樣的情況下，他們做了一些事情，究竟對不對，我們都不下定論了。但有一樣錯，就是一個這麼好的書院，令它要結業，這個一定錯。」

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