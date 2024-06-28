正生書院最後歲月・圖輯｜蟲鳴依舊　卻無熱鬧

警方1月採取行動，拘捕和通緝正生會多名董事，凍結銀行戶口。正生會和政府各執一詞，正生書院無資金繼續營運，將於7月7日結束26年的歷史。《香港01》記者在停運前兩星期，進入大嶼山芝麻灣，記錄正生書院的最後歲月，學生、職員漸漸離去，蟲鳴依舊，卻無熱鬧。



攝影記者：梁鵬威



正生書院校監兼董事崔康常，在長洲準備登上正生號船，進入芝麻灣的正生書院，一度被女同工阻攔。他最終能登島與部份學生見面。（梁鵬威攝）

不在島上寄宿的正生書院教職員，每日都乘船正生號，從長洲進入芝麻灣。書院學生早在岸上等待，準備搬運物資。（梁鵬威攝）

正生號船每日從長洲搭載老師和物資到芝麻灣，正生書院的學生要負責搬運。（梁鵬威攝）

大嶼山芝麻灣正生書院碼頭，對岸是長洲。（梁鵬威攝）

抵達芝麻灣碼頭後，會看到有正生會標誌的大石，師生要搬運物資上山。（梁鵬威攝）

在正生書院任教12年的老師劉文偉，自3月起被欠薪，他表示會守護學生到最後。（梁鵬威攝）

正生書院用石、鐵皮搭建，十字架入口一旁。（梁鵬威攝）

正生書院用石、鐵皮搭建，十分簡陋，颱風來襲就會漏水。（梁鵬威攝）

正生書院的告示板有記錄村內人數，從原本的30多人，變成5人。（梁鵬威攝）

正生書院多數學生已轉校，剩餘的學生準備面試新學校，校監崔康常即場與學生做模擬面試。（梁鵬威攝）

正生書院昔日很熱鬧，但到停止運作前兩周，只剩下寥寥數名學生。（梁鵬威攝）

正生書院中，有學生寫的聖經經文。（梁鵬威攝）

正生書院的這個鐘一敲響，就是集合或警報。（梁鵬威攝）

正生書院學生的作文，常會貼堂。（梁鵬威攝）

正生書院學生不能隨意穿喜歡的衣服，以免有比較，上堂就要穿校服。（梁鵬威攝）

正生書院內，仍有教、學金句的筆記簿。（梁鵬威攝）

正生書院的學生要輪流為所有師生煮食，現在廚房變得冷清。（梁鵬威攝）

正生書院在大嶼山芝麻灣，荒山野嶺中，學生早已學會與昆蟲相處。（梁鵬威攝）

2024年1月，正生會董事被拘捕通緝、正生書院陷入危機時，中六學生家誠正備考DSE。為戒除賭癮，他在正生生活四年，想不到成為最後畢業生。（梁鵬威攝）

正生書院的男生宿舍有幾間房間，每間房都必定有老師住宿，因保安理由晚上要鎖門。（梁鵬威攝）

正生書院的學生大多數已轉校，男生宿舍內很多床鋪已清空。（梁鵬威攝）

正生書院的男生宿舍內的碌架床。（梁鵬威攝）

正生書院男生宿舍，仍有家誠的怪獸公司裝飾。（梁鵬威攝）

正生書院位於大嶼山芝麻灣，山路與大嶼山相通，曾有學生嘗試出逃但失敗。（梁鵬威攝）

家誠曾在冬天接受傳媒訪問，鏡頭前「表演」沖凍水涼。（梁鵬威攝）

正生書院沖涼用山水，冬天特別凍。（梁鵬威攝）

正生書院的沖涼房非常簡陋，水缸是石屎搭建，水勺就是豉油桶改裝。（梁鵬威攝）

正生書院的舊班房較簡陋，學生修補漏水的地方。（梁鵬威攝）

正生書院有音樂室，學生學習結他、彈琴、打鼓，組成樂隊。（梁鵬威攝）

正生書院的學生會學剪髮，有一技之長之餘，還會互相幫同學理髮。（梁鵬威攝）

正生書院的禮堂是簡陋寮屋，既可變健身室，也可變成射箭場。（梁鵬威攝）

正生書院的健身「鐵餅」用石屎自製，80公斤硬拉（deadlift）對家誠來說似是小菜一碟。（梁鵬威攝）

家誠玩引體上升亦無難度。（梁鵬威攝）

正生書院內放滿學生獲獎的獎盃。（梁鵬威攝）

正生書院申請遷往梅窩遭遇居民反對，政府批准在芝麻灣原址擴建，新校舍最終於2022年啟用。（梁鵬威攝）

正生書院新校舍的廚房平日並不使用，有大型活動才會用來煮食，宴請嘉賓。（梁鵬威攝）

正生書院申請新大樓部份地方註冊為校舍，但未完成教育局校舍註冊。（梁鵬威攝）

正生書院新大樓的地磚，由學過泥水班的學生鋪設。（梁鵬威攝）

正生書院的新大樓耗資近一億元，禁毒基金用公帑資助6,274萬元。（梁鵬威攝）

正生書院新大樓部份地方為教職員的辦公室。（梁鵬威攝）

正生書院新大樓部份地方為禮堂。（梁鵬威攝）

正生會新大樓的設施較完備。（梁鵬威攝）

正生書院新的蓄水池，有十字架裝飾。前面紅磚所砌的，是泥水班的練習。（梁鵬威攝）

家誠在正生書院的山野間，度過了四年光陰。（梁鵬威攝）

家誠重遊正生書院後登船離開，他無料到會成為最後一屆畢業生，但大抵也知道，以後再無機會返校。（梁鵬威攝）

從船上眺望正生書院的碼頭。過了7月7日，書院就會停止運作。（梁鵬威攝）

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