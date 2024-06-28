正生書院校長陳兆焯首開腔：從未挪用資金　英國分會無用學校經費

正生會1月遭警方指控涉嫌詐騙、挪用資金到海外，時任董事兼子公司正生書院校長陳兆焯遭通緝。身處英國、擔任「正生會英國」董事的他，近日打破沉默發信給支持者，強調「從沒有挪用正生會託付給我的資金」，又指正生會收到的捐款，九成用到大嶼山芝麻灣的宿舍和學校上。

他指2022年初在英國創立非謀利組織「正生會英國」，強調撥款到英國，與香港正生會、正生書院的運作經費無關，有數百人接受過英國的服務，稱不明白為何海外事工會被認為挪用公款。



正生書院校長陳兆焯，2022年在英國成立非謀利機構「正生會英國」。（正生會英國facebook）

稱不明白為何海外事工會被認為挪用公款

陳兆焯以《給支持正生會及正生書院朋友的信》為題發信，五個月來面對很多突如其來的挑戰，不想令情況變壞，因此一直沉默，曾嘗試草擬聲明回應，但因礙於法律原因及公司組織結構的限制而延遲。

從來沒有想像過對大眾的呼籲支持正生的戒毒工作，會被誤會為是一個虛假聲明的行動。真是深感無奈。真是不明白我們一向以來在香港以外進行的各種事工，竟然會被人認為是挪用公款的行為。 陳兆焯《給支持正生會及正生書院朋友的信》

指有關單位未配合未能辦妥銀行手續

警方1月拘捕正生會在香港的董事，通緝當時還未辭職的董事，包括移民美國的創辦人林希聖、移民英國的書院校長陳兆焯。在香港被捕後獲准保釋的董事相繼辭職，餘下林、陳二人，陳兆焯指，根據正生會的公司章程，董事會至少需要三名董事才能做出有法律效力的決定，這使得董事會無法運作。

正生會、正生書院相關公司近期董事變動。（香港01製圖）

之後崔康常等人加入正生會董事會，陳兆焯指，在建立新董事會後，他與林希聖於4月12日辭去了正生會的職務，並馬上到銀行辦理更改簽名的手續，「但是當時遇上有關單位未能配合，手續未能辦妥，正生會的資金完全動不了。」

他無進一步解釋銀行手續未能辦理的原因，又指正生會是正生書院的辦學團體及創辦機構，要暫時停辦書院是一個痛苦的決定，盼支持者和公眾諒解。

正生書院校監崔康常指控新改組的董事會黑箱作業，未諮詢就公布停辦正生書院，但陳兆焯未在信中解釋。目前正生會董事有1970年代西貢晨曦島成功戒毒、目前到台灣擔任牧師的劉民和，「戒賭牧師」蕭如發，以及戒毒學校舊生。

正生書院校長陳兆焯2020年接受《香港01》訪問，指正生書院財困希望籌款。（資料圖片 / 葉家豪攝）

解釋財困籌款

陳兆焯亦回應警方指其涉嫌詐騙的指控。他說正生會於2018、2019年，錄得848萬元、439萬元虧損，正生會及書院職員要停薪留職、減薪三成。同時正生會要支付書院新大樓的龐大建築費用，因此接受傳媒訪問呼籲捐款，到2020年12月捐款達標。

《香港01》比較正生會財務報告的赤字，與陳兆焯的說法脗合。根據財報，2020年至2022年，正生會董事及職員薪酬開支，每年約1,200至1,400萬元不等。

陳兆焯稱，由2020年11月開始籌款時，至2024年1月警方凍結銀行戶口時，總開支最少是4,290萬港元，加上從2016年開始的新大樓建築的尾期費用2,000萬元，總支出為6,290萬元。陳兆焯指，收到的所有捐款都用於學員的生活及學習上。

正生書院校長陳兆焯，是「基督教正生會英國」的董事，該公司為香港正生會的子公司。陳兆焯近年穿梭英國、香港兩地。（正生會英國facebook）

英國分支無關香港正生會、書院經費

對於在英國成立香港「基督教正生會有限公司」的子公司「正生會英國」，陳兆焯回應指，他年過六十，打算與家人定居英國，2021年萌生退意，但正生會董事會建議他探討到英國擴展服務但可能，同年12月董事會決定開展開外服務。

2022年「正生會英國」成立，註冊成非謀利組織，陳兆焯指，同年4月首次撥款到英國，與正生會及正生書院的運作經費並無關係，所有事工都是基於正生會董事會的決定，按照公司章程在香港及海外開辦服務。