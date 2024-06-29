港人北上超市掃貨享受服務　對七一優惠無興趣：追求尊重非折扣

周末連七一三日小長假今日（29日）展開，有不少港人北上度假。今早位於香園圍口岸，人流暢旺。有退休人士結伴三五知己，計劃逛內地超市掃貨，享受內地餐廳的服務，又稱對於政府推出七一優惠不感興趣，「我覺得現在香港人追求的不一定是折扣，香港人追求的是被尊重。」



另外，有港人組成「豪華別墅團」北上惠州，除了「飲飲食食」，亦會唱卡啦OK、打麻雀及享受陽光海灘，度過一個愜意假期。



計畫逛內地超市 餐飲服務態度勝於香港

周末連七一三日小長假今日展開，有不少港人北上度假。今早約10時位於香園圍口岸的人流暢旺，未見擁擠。退休人士朱先生與友人計劃往深圳燕南站一帶吃飯及逛超市，例如沃爾瑪及盒馬鮮生，預計花費數百元購買食品用品，並會即日返港。

政府聯同社會各界於七一期間推出多項食玩買優惠，朱先生卻表示折扣的吸引力不大，「我覺得現在香港人追求的不一定是折扣，香港人追求的是被尊重，如果我去到一間餐廳，我覺得不受尊重，我吃完一次就不會吃第二次。」

退休人士朱先生（右）與友人計畫往深圳燕南站一帶吃飯及逛超市，例如沃爾瑪及盒馬鮮生。（洪芷菁攝）

總體而言，他認為內地餐飲味道不及香港，但服務態度遠勝於香港，例如內地某些燒烤、火鍋餐廳提供一對一服務，比如燒烤火鍋，「直接動手替你做，就差放進你的嘴裡。」但換作在香港，「你叫也沒人理，你只是說麻煩幫我沖茶，你可能也要等十分鐘至半個小時，也沒有一壺滾水拿給你，好似要乞那樣。」

內地別墅度假玩足三日

另外，還有六位市民組成「豪華別墅團」，計劃「飲飲食食」玩足三日。港人Lap的友人在惠州碧桂園擁有一棟四房、面積逾千呎的別墅，「最基本的活動就是打麻雀」。友人又指會去唱卡啦OK及到十里銀灘享受陽光與海灘。被問及為何不留港度假，Lap解釋，香港消費較高，與內地相差約三成，加上內地服務態度好。

港人湯先生計劃與友人到深圳大小梅沙海灘遊玩，未有消費預算，並會即日返港。他續指，雖然有留意政府推出七一消費優惠，但是興趣不大。