七一假期｜料6.29與7.1港珠澳大橋多車　運輸局籲選擇錯峰出行

周末連七一將有三日小長假，運輸及物流局今日（28日）表示，期間或會有大量市民經各陸路管制站往來內地或澳門，運輸署預計七一假期長周末第一天、即明日（29日）及最後一天（7月1日）將分別有較多跨境車輛使用大橋離港及回港，署方會密切留意各口岸的交通情況，已透過電郵呼籲「港車北上」出行的市民及早規劃回港行程，盡量選擇錯峰出行。



端午節當日，不少人在社交平台小紅書上指，港珠澳大橋內地口岸大塞車，至少堵塞4小時才能通關上橋。（截取自小紅書）

運輸局稱，運輸署預計七一假期長周末的第一天（29日）及最後一天（7月1日）將分別有較多跨境車輛使用大橋離港及回港。運輸署將密切留意大橋的運作，尤其在繁忙時段大橋口岸的通關和交通情況。

運輸署已在各陸路管制站作出相應的交通及運輸安排，其緊急事故交通協調中心會24小時監察口岸及主要車站的交通情況，適時作出應對措施，並會透過不同渠道，包括電台廣播、運輸署手機應用程式「香港出行易」和運輸署網頁發放最新交通資訊。

▼港珠澳大橋端午期間曾大塞車▼



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該局呼籲市民可透過運輸署的手機應用程式「香港出行易」新增的大橋香港口岸車輛通關廣場的實時交通快拍，查看香港口岸情況；亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查看珠海口岸的車輛實時通關情況。

另外，市民可在「港珠澳大橋統一信息發佈平台」微信公眾號，查看大橋珠海口岸車輛出入境高峰時段預測；運輸署會透過交通通告及運輸署網頁發布最新資訊，亦會透過電郵通知已預約於七一假期長周末期間透過「港車北上」出行的市民，呼籲有關人士及早規劃回港行程，盡量選擇錯峰出行。