七一北上｜半日29.2萬港人陸路出境　較去年七一假首日全日多1萬

一連三日的七一假期由今日（29日）展開，大批市民趁假期離港外遊。入境處數據顯示，截至今午4時正，已有約39.2萬港人經各個口岸出境，其中291,628名港人便經陸路口岸北上。即僅花半日時間，已超越去年7月1日全日的281,685人，暫高出9,943人約3.5%。



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截至下午4時39.2萬港人經陸路口岸出境 羅湖最多

入境處數據顯示，截至下午4時正，今日共有391,665名港人出境。陸路口岸方面，羅湖佔79,609人、落馬洲支線佔75,231人、深圳灣佔50,326人、高鐵西九龍佔38,597人、香園圍佔34,064人、落馬洲佔12,477人、文錦渡佔1,324人。

其他方面，港珠澳大橋佔46,767人、機場佔39,328人、港澳客運碼頭佔11,029人、中國客運碼頭佔2,913人。

陸路口岸佔離境人次74.5%

綜上所述，今日暫有291,628名港人，經陸路口岸北上，佔所有離境口岸的74.5%。而翻查資料，去年7月1日假期（周六），全日只得281,685名港人經陸路口岸出境，即今日的北上人次，僅半日時間已超越去年7月1日，暫高出9,943人約3.5%。