七一｜家長攜女到珠海長隆「放電」 行程料花一萬 稱香港玩厭晒
撰文：容嘉儀
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一連三天七一假期今日（29日）展開，不少市民趁短假離港外遊。港珠澳大橋口岸離境大堂早上出入境人流暢順，門外未見「打蛇餅」人龍，旅客花約數分鐘便可過關，來往市區及口岸的巴士「埋站」順利。謝先生一家四口到珠海玩三日兩日，特別帶小朋友到長隆樂園「放電」，預計消費約一萬元。另有年輕人與朋友即日來回澳門，主要品嘗美食以及到水上樂園。
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《香港01》記者今早抵港珠澳大橋視察，早上未見人頭湧湧，旅客到口岸後，花數分鐘即可順利過關，而來往市區及口岸的巴士未見堵塞。
不少一家大小出外旅遊，謝先生偕同妻子及兩個女兒到珠海玩三日兩夜，主要帶小朋友到珠海長隆樂園玩機動遊戲，預計花費八千至一萬元。被問及為何不留港度假，他指香港消費較高，「長期都係香港玩都玩到厭晒。」
另一個謝氏家庭，計劃到廣州玩三日兩夜，主要陪兒子玩機動遊戲以及到處遊覽，預計花費一萬元，又指七一假期內地酒店未算昂貴，每晚大約一千元，在預算之內。
另有年輕情侶到珠海一日遊，與家人相約一同前往，謝小姐指，旅程以吃喝及放鬆心情為主，又指餘下兩日假期會留在香港，但未有具體計劃。
有港人稱過往多次北上 七一假轉遊澳門
周小姐計劃到澳門玩兩日一夜，指之前經常北上遊玩，所以想到澳門玩，主要吃喝，又指澳門酒店每晚大約一千元，未見加價。亦有不愛北上的年輕人Debbie與朋友即日來回澳門，主要到水上樂園玩。
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