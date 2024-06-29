逾半世紀辦館波記糧食告別香檳大廈　波記二代感觸　招牌將掛新店

隨着尖沙咀香檳大廈收購完成，預計B座被圍封死線會在下周之前。1989年搬到香檳大廈、開業逾56年的波記糧食今日（29日）迎來最後一個香檳大廈營業日，波記第二代傳人陳建峯說：「波記對我嚟講唔係一個死物，而係好似一個認識嘅人，佢陪伴住我成長.....今日要去告別，令到我相當感觸」。今日亦有不少人來參與波記的告別儀式，紛紛表示對波記離開香檳大廈表示不捨。



波記糧食成立於1968年，最初是位於尖沙咀的一間小型辦館，後來發展成為一間糧食批發公司，在1989年搬到香檳大廈，直至今日，波記糧食已經在香檳大廈屹立了35年。隨着尖沙咀香檳大廈被收購重建項目的完成，大廈B座被發展商圍封的死線在7月1日之前，而今日迎來在此處的最後一個營業日，及後會搬遷至葵涌達利中心，在香檳大廈的日子則畫上句號。

兩個倉庫的閣樓見證創辦人陳太波白手起家過程

波記糧食經歷兩代，現由第二代傳人陳建峯操持生意。波記糧食在香檳大廈內有多個倉庫，當中，有兩個倉庫的閣樓是陳建峯兒時曾居住的地方，見證著陳建峯的父親、波記糧食的創辦人陳太波一步步白手起家的過程。

放醬料倉庫藍色油漆已剝 波仔陳建峯：嗰陣生活條件比較差

陳建峯第一個居住的倉庫是存放醬料的倉庫，他說：「嗰陣生活條件比較差，所以就會住喺個倉嘅閣樓度，前舖後居」。倉庫內的藍色油漆已經剝落，而爬上閣樓則需要使用實木的爬梯，陳憶起：「細細個嘅時候會比人抱上去瞓，上面攞嚟住，下面攞嚟存貨」。

後來，在陳建峯約幼稚園高二時，就搬去隔離的米倉閣樓，雖然現在的米倉已經拆除了閣樓，但仍可窺見的歲月痕跡，陳建峯指著牆身上的印介紹，「呢一個係掛鐘嘅地方，而呢個係放雪櫃嘅地方」。雖然陳建峯住在米倉的時間只有兩、三年，但他對在這裡居住的記憶仍然深刻。在後來，波記糧食生意變好，陳氏一家亦由倉庫搬至唐樓。

陳建峯的母親波嬸，亦拿出記錄記錄著波記客人記事本，逐一介紹每一個客人。（廖雁雄攝）

陳建峯拿出父親創業時未能兌換支票：佢抱有遺憾

波記糧食由陳建峯的父親陳太波創立，陳建峯拿出父親在創業時未能兌換的支票，「呢啲支票係爸爸經營波記收嘅支票，但爸爸對於一路拎唔翻啲錢抱有遺憾」，而歷史最古舊的支票則是1974年10月1日友聯銀行的支票，但該銀行已結業。陳建峯的母親波嬸，亦拿出記錄記錄著波記客人記事本，逐一介紹每一個客人。

今日是波記糧食最後一天在香檳大廈營業，陳建峯表示，今早有十分多熟客來送別波記。（廖雁雄攝）

今拆下招牌但不會丟掉 陳建峯：會在新舖重新釘上

今日是波記糧食最後一天在香檳大廈營業，陳建峯表示，今早有十分多熟客來送別波記，而下午四時，陳建峯的朋友家人亦來到波記參與告別儀式，郭生郭太是陳建峯的朋友，他們認識多年，今日特意來與波記告別，「我哋都有幫襯開，鍾意呢種懷舊感覺⋯波記要搬走我哋都好唔捨得，今日亦都帶埋小朋友嚟送別」。波記糧食及後會搬遷至葵涌達利中心，郭生郭太表示，會繼續支持波記。

郭生郭太是陳建峯的朋友，他們認識多年，今日特意來與波記告別，「我哋都有幫襯開，鍾意呢種懷舊感覺⋯波記要搬走我哋都好唔捨得，今日亦都帶埋小朋友嚟送別」。（廖雁雄攝）

下午五時，陳建峯邀來團體「街招」協助拆下白底紅字的「波記」招牌，陳建峯指，拆下的招牌並不會丟掉，而是會重新釘上波記糧食在葵涌的新舖，拆下的招牌留下印記，代表著波記在香檳大廈的歲月結束。陳建峯說：「波記對我嚟講唔係一個死物，而係好似一個認識嘅人，佢陪伴住我成長⋯今日要去告別，令到我相當感觸」。