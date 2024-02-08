香檳大廈｜一樓一性地到電影取景地　留下的人細說半世紀活色生香

男的西服革履、女的花枝招展，去這裏的舞廳、夜總會，要盛裝赴會；黃秋生、王敏德、吳彥祖、張柏芝、劉青雲、任達華、徐天佑都來過拍戲；又有很長的一段時間，這裏的𨋢口總是大排長龍，各樓層門庭若市，不論本地人還是旅客都想上樓一探究竟。



這個地方就是香檳大廈，屹立尖沙咀鬧市逾半世紀，見證這區五六十年代，華洋集處，有各類商業活動，更是娛樂場所集中地，到八十年代，紅男綠女仍然會來交際玩樂，到千禧年後，「一樓一」出現，甚至「蜚聲國際」，各地遊客「慕名而來」，直至今日，提起香檳大廈，佔據人們大部份記憶的似乎都是尋歡地這個印象。



這座1957年落成的大廈，其B座經歷十多年收購程序，今年1月初完成強拍，目前仍未知發展方向。既然前路未明，不如細聽仍在這座大廈的人講昔日故事，或許可以重新認識這棟大廈。



香檳大廈B座經歷十多年的收購，於2024年1月初完成強拍。（鄭子峰攝）

曾位列四大一樓一「性地」 看更見盡奇事

我見過一次最特別，五樓有個外籍人士，完事後不付錢，（女的）走下來嗌…… 香檳大廈看更關伯

關伯（右）退休後來到香檳大廈做看更，轉眼25年。（鄭子峰攝）

關伯年過八旬，年輕時做大廈維修，間中到港鐵兼職，退休後來到香檳大廈做看更，轉眼25年，每日朝六晚五，見盡香檳大廈近廿載的變化。

「香B」大廈單位重門深鎖 「一樓一」痕跡仍能輕易找到

現在去香檳大廈B座行一圈，樓上單位重門深鎖，室內破爛非常，但仍然能夠輕易找到昔日一樓一經營過的痕跡，從門外、單位牆邊價錢牌、宣傳字句、霓虹光管、劏房清拆後留下的地台、樓道間預防性病的單張及貼紙，便能窺探當時的「盛況」。

時光倒流十數年，香檳大廈仍位列區內四大一樓一「性地」，高峰時期有過百間一樓一，有些日本網站更撰寫尋歡攻略，圖文並茂介紹前來「尋幽探秘」過程。關伯說，當時「慕名而來」的人很多，有本地人、有遊客，升降機大堂日日排長龍，有時人太多，還要找警察來維持秩序。

▼樓上單位現時重門深鎖▼



+ 6

看更關伯助截食霸王餐外籍嫖客 另睹妻為尋歡夫「贖身」

在大廈工作，關伯遇過很多奇事，試過有外籍嫖客完事後想「食霸王餐」欲一走了之，急急逃往對面商場，關伯幫忙攔截；也見過有家室的人來尋歡，事後無錢找數，竟然打電話叫妻子來「贖身」，「最好笑是這些。」

性工作者間「爭地盤」時有爭執、打架，發生傷人、爆竊、行劫案，警察來掃黃、掃毒，在關伯眼中早已不是新鮮事：「我哋見怪不怪，全部都見到慣慣熟熟。」

▼昔日香檳大廈內的一樓一▼



在香檳大廈居住26年的Ahamed則表示，最初入住，大廈並無一樓一，𨋢口不會人滿為患，惟幾年之後，首間一樓一在五樓出現，轉眼變成一百間，𨋢口開始大排長龍，走廊人頭湧湧，令他不勝其煩。

大規模掃黃後 升降機貼出中文日文「已無嘢食」告示

直至2017年3月，警方追查有黑幫佔領大廈空置單位，經營賣淫場所、毒窟、賭檔及武器庫，於大廈進行大規模反罪惡行動，出動反黑組、機動部隊、警犬組、特別職務隊及特遣隊，搗破多個劏房單位。

這次行動過後，香檳大廈B座的一樓一近乎絕跡，連升降機內也貼出告示，以中文及日文寫著「已無嘢食」及「沒有妓女（売春婦はいません！！！）」。

▼2017年3月 警方於香檳大廈進行大規模反罪惡行動▼



升降機按鈕前有告示「売春婦はいません！！！（沒有妓女）」。（資料圖片／余睿菁攝）

由名則師依力甘洛設計 建成之初曾為全九龍最高建築

倘若回到1955年，打開當時的報紙，看一看香檳大廈的售樓廣告：大廈由名則師依力甘洛（Eric Cumine）設計，有自動電梯，每宅逾千呎，附歐美名牌冷暖氣設備，並有顏色浴缸，地面鋪一吋柚木地板；還有報導提到，香檳大廈開售數日，即賣出百分之七十。

香檳大廈由霍英東創辦的立信置業有限公司負責發展，於1957年落成，由農田變成十層高的建築，一度號稱全九龍最高，鄰近的建築還有樂宮戲院、及一排被稱為「摩羅村」的矮屋。這兩處建築，正是現時的美麗華廣場二期及The ONE。

在大廈地庫經營星座冰室的林偉健，熱衷研究歷史，他說當年「摩羅村」住的是印度人、巴基斯坦人等外籍人士，九龍公園仍是英軍軍營，諾士佛臺還有俄羅斯人，且鄰近港口，很多外地人會到訪，「這裡是華洋集處。」

他續指，當時來自各地的人，都會來這裡做生意，「早期真的有很多你想不到的，有些人是賣手藝，寫中國傳統書法、國畫，……衣食住行，各地特產都有。」

黃金年代夜總會衣著彷效歡樂今宵 帶動輕工業發展

八十年代最流行歡樂今宵，歡樂今宵有甚麼，夜總會就有甚麼。……歡樂今宵穿甚麼，人們便穿甚麼，何守信西裝骨骨，（人們）都是以這個模樣（去夜總會），阿姐著晚裝穿高跟鞋，所以我阿爸也在這裡造鞋。 星座冰室老闆林偉健

星座冰室老闆林偉健指，八十年代人們去夜總會，都是盛裝出席。（盧翊銘攝）

林偉健說，早在五六十年代，金巴利道已經是香港娛樂場所集中地，舞廳、戲院、波樓應有盡有，香檳大廈內的酒樓設有夜總會，朝早飲茶、晚上跳舞，樓上單位也人開舞蹈學校，教人跳社交舞。

翻看舊照片，在1963年，香檳大廈不止有瓊宮酒樓，還有一間香檳舞廳。講起這間舞廳，林偉健自言童年時偷偷去過，不過，其時已是八十年代，舞廳早已易手，並更名為大華會夜總會，至於瓊宮酒樓，亦已結業。

1963年，香檳大廈不止有瓊宮酒樓，還有一間香檳舞廳。（C. E. Hablutzel攝）

他提到，夜總會每逢初一、十六、大時大節會切燒豬，每次辦活動又會有禮物盒，送予每枱客人，「聖誕節、除夕，有些哨子，化妝舞會那些， 每枱有禮物盒，見我是細路，有多也會給我。」

問到夜總會的光景，林偉健就說：「八十年代最流行歡樂今宵，歡樂今宵有甚麼，夜總會就有甚麼。」例如遊戲環節「幸運星」、菲律賓樂隊、菲籍主持，全部都是受歡樂今宵「啟發」。

香檳大廈在八十年代，有過不少輕工業，如木工、打金、珠寶鑲嵌、造皮鞋、造手袋等的舖頭。（夏家朗攝）

連衣著亦同樣：「歡樂今宵穿甚麼，人們便穿甚麼，何守信西裝骨骨，（人們）都是以這個模樣（去夜總會），阿姐著晚裝穿高跟鞋，所以我阿爸也在這裡造鞋。」當時的人追求獨一無二的裝束，帶動輕工業發展，尖沙咀因而成為造皮鞋、造女鞋、造洋服、造手袋等的集中地。

隨著九十年代工廠北移，客源減少，這些輕工業開始式微。林偉健跟家人約2000年一度將生意搬離香檳大廈，後來星座冰室上一手老闆退休，他們決定接手，才再度回歸香檳大廈。

從前人人盛裝出席、燈紅酒綠的夜總會，如今只餘下一道後門。（盧翊銘攝）

夜總會僅留一道後門 臨近消失開始多人到大廈懷念

而大華會夜總會，後來再度易手，更名為新大華會，現時已結業，變成一間足療店。從前的夜總會只餘下一道後門，但縱然無夜總會，香檳大廈的派對仍然繼續。

林偉健說，對大廈最深刻的印象，是頂樓有位法國住戶，每逢周末就在其私家天台開派對，請來三四十人，開大喇叭放音樂，肆意玩樂。直至這位住戶數年前搬離大廈，派對才終於結束。

他續指，一樓一盛行時，來光顧的人固然多，同時有很多人視香檳大廈為景點，來見識見識；到近年，開始有不少人來懷念往昔，很有興趣追溯這裡六十至八十年代的模樣。

由舊日的輝煌，講到成為另類景點，到未來或再無香檳大廈，林偉健直言可惜，又指將來很難找到類似的大廈重開冰室，「（這裡）有這麼多地方，值得人懷念，這裡差不多70年，如果一直下去也是可以，不過可能現在強拍成功，時間也只剩下半年左右，希望盡量讓人懷念下。」

熱門電影取景地 與王敏德合照Hummer做背景

聖誕假回來，阿爸問有沒有空，舖頭要租給別人拍攝一晚。……拍攝前有指導、副導來看場地，說《 野獸刑警》這部戲會有黃秋生、王敏德，我說頗喜歡王敏德，問他可否安排合相，……拍攝當日真的安排，王敏德來到，我們在外面金巴利街合照。 波記糧食老闆陳建峯

波記糧食八十年代進駐香檳大廈地庫，老闆陳建峯自小在店裡長大。（夏家朗攝）

波記糧食八十年代進駐香檳大廈地庫，第二代老闆陳建峯自小在店裡長大，中學後到海外留學，他記得有年回港放聖誕假，黃秋生、王敏德來過拍戲。電影中出現過的Hummer，是他跟王敏德合照時的背景。

見到明星固然興奮，但陳建峯說這次經歷更啟發他對電影的理解，為求做到效果，劇組在波記舖面設置神位、拉閘，但這些精心準備的細節，在電影中只出現數秒，「平時大家看戲，你不會了解到背後的製作是怎樣，真的大開眼界，原來這麼多人，這麼多器材，數十人好像操兵那樣衝進來，原來很大陣仗。」

在香檳大廈拍過的電影還有很多，例如杜琪峯監制的《PTU伙伴》，徐天佑跟任達華來過巡邏，又如陳木勝執導的《掃毒》，劉青雲在地庫電錶位抽煙，等線人報料，還有爾冬陞執導的《旺角黑夜》，張柏芝及吳彥祖在星座冰室飲啤酒。

不過，要數最早來取景的，可能就是李小龍參演的《人海孤鴻》，在電影中，他搶手袋後曾經跑過「摩羅村」，最後沿加拿分道跑上諾士佛臺。現時「摩羅村」那條路已經找不到，不過李小龍跑過的加拿分道就仍然存在。

▼曾在香檳大廈取景的電影▼



+ 1

除了電影，香檳大廈亦是黃耀明拍《春光乍洩》MV的取景地、電視劇《金宵大廈》的藍本。這棟大廈在不知不覺間，在多部影視作品中出現過，陳建峯說，每次在不同作品中見到香檳大廈，都有一份共鳴感，「是開心的，因為這個共同回憶，那個製作是留下當時的情景，而大家也看得到。」

每次在不同作品中見到香檳大廈，陳建峯都有一份共鳴感。（夏家朗攝）

這份共鳴感，緣自跟這個地方的連繫。陳建峯在這裡長大，住過在貨倉的閣仔、米倉內用釘板建成的二樓。

米倉的牆上有個「為健康勿吸煙」的圓形貼紙，是他小時候貼上去提醒爸爸少抽煙。在貨倉住到小學，一家人便「上樓」，搬到金巴利街的唐樓，他回憶住貨倉的日子，笑言不怕蜘蛛、曱甴、老鼠，但要在後巷梳洗及沖涼就比較不方便。

「那時候我不知道算不算普遍 ，但是當你沒有比較，就覺得很順其自然，到你現在回想才覺匪而所思，小時候就是這樣。」匪而所思的童年，亦促使他跟太太拍攝Pre-wedding時，亦有在波記的舖面及貨倉取景。

+ 1

陳建峯中學後到海外升學，2006年學成歸來，做過則師、督察，後來爸爸想退休，他毅然放下原來的事業，接手波記，「一來跟父母多些相處時間，也可以叫守住這個地方。」發展商來收購時，他在葵涌設倉，同時開始做網店，即使離開香檳大廈，波記仍然可以如常運作。

講到離開，他坦言有不捨，但在香檳大廈守住波記十多年已覺滿足：「我30歲至46歲給了這間鋪，最光輝的時間給了這地方，守住這個地方直至收購，我覺得對阿爸、阿媽、對自己、對屋企人都有交代。」他又透露，未來有更想做的事，希望為年輕人提供職涯輔導，如果遇到有心人想收購波記，會認真考慮。

陳建峯透露，未來有更想做的事，希望為年輕人提供職涯輔導，如果遇到有心人想收購波記，也會認真考慮。（夏家朗攝）

接手波記似《新難兄難弟》 回到老豆年輕時

若然要用一部電影來講這裡對他的意義，陳建峯說應該是梁家輝、梁朝偉、劉嘉玲主演的《新難兄難弟》，戲中飾演兒子的梁朝偉，一直不理解飾演爸爸的梁家輝，直至穿越時空，回到過去重新認識爸爸。

「我覺得回香檳大廈做波記的時間，有些似我回到老豆年輕的年代，我30多歲，老豆當年30多歲，都是做這個行業，就會體驗到他的辛苦，明白多了他的想法，為何會沒時間、為何會忙，今年我做了爸爸，這種體驗更加深。」

最後一戶仍在等上樓 近年夜半遭騷擾感壓抑

有日清晨五時，我正在房間做禮拜，突然有水湧入單位，我出去看，所有水掣都被打開，我猜有人想我們搬走。 香檳大廈B座住戶Ahamed

Ahamed說最初搬來，這裡單位大、租金相宜、𨋢口無人排隊，對這裡非常滿意。（鄭子峰攝）

香檳大廈B座，現時只餘下Ahamed這一戶。門外貼著一句「அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்」，是穆斯林向人問好的說話，也代表著願平安與安寧降臨你身的祝福，Ahamed的朋友來大廈探望，憑這字句就知道他身在哪一個單位，不怕敲錯門。

在這裡26年，Ahamed說最初搬來，單位大、租金相宜、𨋢口無人排隊，比起在重慶大廈的前住處，繁忙時間等升降機，每每至少要等20至25分鐘，警察又不時半夜逐家逐戶巡查，香檳大廈的一切都順暢、平靜許多，他非常滿意。

隨著一樓一出現，這種平靜日子被打破。他記得，那段時間𨋢口總是有人龍，走廊變得人頭湧湧。好不容易，等到一樓一絕迹，大廈回復平靜，又開始半夜有人來騷擾。

Ahamed提到，近年不時有人半夜來按門鈴、破壞大廈內的水管、水掣更不時被人打開，有次還水淹他住的單位，幸好當時他正在做禮拜，能及時關掉水掣，「這些事令人很壓抑，擔心之後還會發生甚麼事，他們下次會做甚麼，……我也不知道是誰做這些事，令人很困惑。」

香檳大廈B座只餘下Ahamed這一戶人。（鄭子峰攝）

搬走後會想念香檳大宅 Ahamed：我們必須要適應

住戶逐一搬走，Ahamed跟家人一直留在原地。他解釋經濟能力有限，找地方搬，不止要支付「兩按一上」，還有搬家費用，「我們負擔不來，所以一直留在這裡。」他又提到，跟家人已申請公屋逾八年，目前在等公屋編配。

香檳大廈B座今年1月初完成強拍，Ahamed亦收到信件，業主想收回單位，他曾要求再住五個月至半年，盼能無縫銜接到公屋，不過，他向土地審裁處的法庭求助後，只獲准多住三個月。但他表示，暫時算是鬆一口氣，只是時間緊迫，希望盡快獲得公屋編配。

撇開以往的一樓一及半夜騷擾，他對這個空間大、樓底高的單位仍是讚口不絕，一想到未來搬去的單位，不論是公屋還是其他樓宇，也難以及香檳大廈，他大嘆：「可能第一年對我們來說會很困難，但我們之後會適應。……我們必須要適應，我們沒有選擇。」