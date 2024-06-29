MIRROR｜阿Mo創新手術成功　手腳可輕微擺動　父見證重生熱淚盈眶

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（29日）轉發第101周代禱信。信中透露阿Mo第一階段創新手術非常成功，下周將進行第二階段創新手術。Mo父指，看到阿Mo的手腳能輕微擺動，激動的心情帶著淚珠，更形容為見證重生。「親眼目睹差不多兩年四肢不能基本活動，初步微微的郁動活現眼前，實在熱淚盈眶，感動萬分。」



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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第一階段創新手術成功 下周進行第二階段

阿Mo父親李盛林在信中表示，第一階段創新手術非常成功，帶來復康進程首個突破，下周將進行第二階段創新手術。他表示兩個手術能產生協同效應，幫助改善神經線在創傷時所產生的「脊柱神經的疤痕」、「配對神經線的認知和活動」。

Mo父透露，手術後休息兩日，便正式開始神經線與晶片腦電波的配對，預計需要數周才能達到更完美的效果。而過去幾天，初步配對的效果理想，各神經均可輕微的自主活動反應，手腳亦能接收訊號輕微擺動。

四肢兩年不能活動 父目睹微微郁動︰實在熱淚盈眶

Mo父解釋，「復康馬拉松」主要由腦電波配對神經線作為開始，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動 ，從而產生正常活動的記憶。其後便是各項復康儀器，以及器械的實際操作運用。

Mo父並說，「東風」帶動每條上、下肢活動神經線的反應，當看到「東風」吹動的一刻，激動的心情帶著淚珠。他指，隨著阿Mo治療過程的變化，形容為「101周的確見證了阿Mo的重生」。

親眼目睹差不多兩年四肢不能基本活動，初步微微的郁動活現眼前，實在熱淚盈眶，感動萬分。 阿Mo父親李盛林

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

101週的確見證了阿Mo的重生 PTL 感謝主！！！

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 101 (20240630)

「10 你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。

我必堅固你，我必幫助你， 我必用我公義的右手扶持你。」(以賽亞書41:10)

1) 【經文解說】

巴比倫人對神子民以色列的欺壓和藐視，但當神出手時，他們就驚恐起來。神再將焦點轉移到子民身上的時候，祂確定地告訴子民不要懼怕，因為神與他們同在，堅固他們，幫助他們，扶持他們。雖面對敵人的欺壓藐視，因為人是看自己所能夠做到的是甚麼，但神的子民應該是把焦點放在神勝過人的能力作為。

2) 【我們的經歷】

101週了，面對不少人對阿Mo的情況都是抱著不樂觀，甚至是絕望的態度，對我們所信的神提出不少懷疑。但正如這經文所說，神會叫那些不信的人看到神的作為而驚恐詫異。創造主在阿Mo身上的確實彰顯了祂的能力，到「萬事俱備的時候」，我們也親眼見證「東風」的出現呢！

(一) 啟言(Mo)

1) 【踏進事故後第101週】

第一階段創新手術非常成功，帶來了復康進程第一個突破。下星期會進行第二階段的創新手術作為輔助，兩者的配合能產生協同效應，能幫助改善神經線在創傷時所產生的「脊柱神經的疤痕」、「配對神經線的認知和活動」。

2) 【過去一週已開始基本復康馬拉松】

手術後休息了兩天便正式開始神經線與晶片腦電波的配對。這樣的配對需要好幾個星期才能達到至更完美的效果。在過去幾天，初步的配對也產生了理想的效果，某程度上各神經都可以有輕微的自主活動反應，手和腳都能接收訊號而輕微擺動。這「復康馬拉松」主要是由腦電波配對神經線作開始，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動 ，使他們能產生正常活動的記憶。隨後就是各項復康儀器和器械的實際操作運用了。

3) 【禱告】

a) 感謝中文大學醫院醫護團隊一直以來的努力，使阿Mo能進入另一階段的復康療程。盼望在神的恩典下，神經線對腦電波在控制肌肉上的反應能迅速連接得上。

b) 手術後的傷口癒合，不受感染 禱告。

(二) Mo爸媽

1) 【眼見「東風」吹動的一刻】

a) 感謝神，看到「東風」吹動的一刻，激動的心情帶著淚珠，內心真是感覺到真的可以進入「馬拉松」的密集操練的階段了。期待再經過的操練能使「東風」增強並持續不停。感謝過去教授和醫護 的操練，使阿Mo能夠有身體足夠的條件迎來東風。也 感謝那麼多有心人的守護，祝福和禱告。更感謝我們所相信的創造主，使阿Mo 對這些創新的治療在他身體的殘缺創傷上有所反應。

b) 【闊別兩年的基本動作微現眼前】「東風」帶動著每一條上肢和下肢活動神經線的反應。親眼目睹差不多兩年四肢不能基本活動，初步微微的郁動活現眼前，實在熱淚盈眶，感動萬分。這是人類探索科技和人體創造的成果，更是神的工作。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「101週的確見證了阿Mo的重生」。