MIRROR演唱會｜阿Mo左手肘首次自主輕微活動　父冀活動神經漸恢復

在2022年MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父李盛林在新一封代禱信指，阿Mo在上兩星期開始，左手肘部在受創以來，第一次可以在反地心吸力裝置的支撐下，自主地進行輕微活動。李盛林又表示，祈求阿Mo神經系統治療有進展，使他的感覺和活動神經逐漸恢復。



▼2022年MIRROR紅館演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林今（16日）在代禱信中提到兒子近日身體狀況，指阿Mo 在上兩星期開始，左手肘部在受創以來，第一次可以在反地心吸力裝置的支撐下，自主地進行輕微的活動。其父親表示，祈求創造人生命及各身體系統與功能的主，繼續在醫治阿Mo 的神經系統，使他的感覺和活動神經逐漸恢復。

兩位護工分別感染新冠和流感 無法前往醫院照顧

另外，他在代禱信中又提到，自上周開始兩位護工都分別感染了新冠和流感，無法前往醫院照顧阿Mo ，在極度困難中找到一位只有護理長者經驗的護工 （但不是照顧傷患者），彼此磨合都有點艱難，「在社會上新冠和流感肆虐之際，各照顧者和被照顧者能有健康的體魄，可以好好照顧阿Mo。」

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



他又回望阿Mo過去一年的情況，並和今日作出比較，指因有神聆聽禱告並在阿Mo受創的身體上醫治，加上復康儀器的協助，家人的同行、醫護教授的專業治療及各方有心人的關愛禱告下，阿Mo身體的確有明顯改善和進步。他又指，隨著阿Mo治療過程的變化，深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能 。

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 86 (20240317)*

*「你(創造主)的手必引導我，你(創造主)的右手也必扶持我」* (詩篇139:10)

*【解說】*：

1) 這位創造主是無所不在、無所不知，所以 *祂完全了解明白人的處境*。

2) *人生好像一部正在發展的故事，不斷地前進*，除了自己努力和負責任之外，有時還需要有外在的引導和扶持才能跳出「死胡同」。

3) 人需要承認自己不是全能，面對很多限制，在這情況下，*更需要有更智慧和能力超越自身的全能者來幫助*。

*(一) 啟言(Mo)*`

1) 【*創傷以來第一次】- 左手肘部自主輕微活動*

阿Mo在上兩星期開始，左手肘部在受創以來，*第一次可以在反地心吸力裝置的支撐下，自主地進行輕微的活動*。

2) 【*艱辛安排護理的10天*】

自上週開始兩位護工都分別感染了新冠和流感，因此無法前往醫院照顧阿Mo ，在極度困難中找到一位只有護理長者經驗的護工 (但不是照顧傷患者)。在沒有選擇的情況下，彼此磨合都有點艱難呢。

3) 【*禱告*】

a) 祈求創造人生命及各身體系統與功能的主，繼續在醫治阿Mo 的神經系統，使他的感覺和活動神經逐漸恢復。

b) 在社會上新冠和流感肆虐之際，各照顧者和被照顧者能有健康的體魄，可以好好照顧阿Mo。

*(二)【去年今週代禱信(34) – 2023年03月19日】 - 前後一年的比較：*

1) 【*去年今日*】

a) *去年：「開始在治療上運用不同的復康儀器」*

b) *去年：「因尿道容易發炎而引發冒汗和發抖」*

2) 【*一年後的今天*】

a) *現在：「用上了超過10種的治療儀器和方法*」：

*感謝院方能為阿Mo 及其他傷患病人增添先進的復康儀器*，有助於他們的復康治療。回望過去的一年到現在，神聆聽禱告並在阿Mo受創的身體上醫治，加上復康儀器的協助，家人的同行、醫護教授的專業治療及各方有心人的關愛禱告下，*阿Mo身體的確有明顯改善和進步*

b) *現在：「除去尿喉的七個月」*】：

要摘掉長時間 (超過一年) 使用的排尿喉不是說說那麼容易。然而，感謝神和教授的經驗和努力，終於在7個月前摘除了，使各方的治療更為暢順。

*(三) Mo爸媽*

1) 「*分享生命經歷和掙扎*」：

近這大半年分別在不同的學校、機構和教會分享生命的堅持和經歷，阿Mo和我們一家是怎樣渡過這漫長的治療。除了藉此可以整理過程中的思緒，也可以與有需要的人彼此鼓勵支持。每次分享總是看到有不少身同感受的同行者。

【*禱告*】

在這世上有不少遭遇不幸的人，他們正面對著生命中各種挑戰和沖擊，祈望他們都有勇氣，堅強面對擺在前面的困難。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神 「*若不是認識了救贖我們的主耶穌，就沒有能力和機會看到祂在阿Mo身上的作為*」。