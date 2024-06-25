港珠澳大橋｜7.1回歸3日連假　珠海口岸料再有挑戰　注意回港高峰

下周一（7月1日)為七一回歸回歸紀念日假期，連同本周六及下周日（6月29日及30日)，五天工作周僱員可享三日連假，周六（29日）「港車北上」名額已爆滿，可預期將會有不少港人駕車前往珠海，令人擔心會如剛過去的端午節連假，港珠澳大橋珠海口岸在最後一日再出次出現返港大塞車，回港路於中午12時段開始，至少塞2至4小時。



今次與端午節不同，只有香港有三日連假，因此估計周日（30日）珠海匯聚港珠澳三地車流，經大橋離境珠海口岸，可能再有挑戰。有熟悉大橋運作的立法會議員估計，7月1日下午3、4時後大橋或會開始出現車龍。



運輸及物流局早前指出，由於珠海口岸車流客流特別大，珠海方面已提升過關效率，包括增加小客車通道，及即時發布交通訊息等。



昨日不少人在社交平台小紅書上指，港珠澳大橋內地口岸大塞車，至少堵塞4小時才能通關上橋。（截取自小紅書）

七一回歸有三日連假（6月29日、30日及7月1日），運輸署港車北上預約網頁今日（25日）顯示，6月29日、即七一小長假首日名額已滿，前一日即、即28日晚上6時至11時59分的預約時段也已滿，預示大批市民將駕車北上，亦有可能在假期最後一日，即7.1當日紛紛回港。

珠海口岸將增加小客車通道，即時發布交通訊息

運輸及物流局在端午節兩日後（12日）回應稱，珠海口岸方面，據悉內地相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。特區政府會繼續與內地相關部門保持緊密聯繫，密切留意大橋的運作情況，持續研究和推行可行的優化方案，確保大橋車流暢順，加強善用大橋。

該局副秘書長麥震宇上周五（21日）出席立法會交通事務委員會時表示，珠海口岸處理的車流客流特別大，澳門也是用同一個口岸，同樣要經珠海口岸。

麥震宇表示，港府已跟珠海當局反映關注，目標令市民有良好的出行體驗，據當局了解，珠海方面已提升過關效率，包括增加小客車通道，及即時發布交通訊息等。

立法會議員張欣宇。（資料圖片/黃浩謙攝）

張欣宇料：7月1日下午3、4時後大橋或會有車龍

立法會議員張欣宇表示，七一與端午節一樣，都是長周末假期，今次見到去程時間預約滿額，料很大機會再出現上次情況，7月1日下午3、4時後大橋或會有車龍。

他表示，雖然當局指會有改善措施，但屬中期措施，包括改建現時道路，加開通道等，料七一假期前未能完成，建議在此之前先在市區做好分流，確保金巴有暢通通道。

▼港珠澳大橋端午期間曾大塞車▼



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端午節回港 珠海段塞車4小時

本月中端午節（10日）適逢在星期一，是長周末最後一日，亦是港澳及內地的公眾假期，港珠澳大橋珠海口岸出現大塞車，下午開始至少塞2小時才能過關，至傍晚時段更動輒要4小時。《香港01》翌日綜合各界分析，歸納四大塞車原因。

港車北上需求大節日造成高流量

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，過往在周六、日，以及紅日等出入境高峰期，拱北口岸塞車一至兩小時成為常態，適逢當日是節日最後一日假期，不少人經大橋離境，塞車三至四小時實在誇張。

早前端午節連周末三日小長假，港珠澳大橋珠海口岸出現大塞車。（截取自小紅書）

司機過關後等乘客上車造成倒灌

李耀培表示，內地口岸的車輛關口不足，加上在過關前乘客要落車辦過關手續，過關後司機又要在上客區停車，等待乘客上車，「車等人呢個情況就會造成倒灌，成個口岸就會塞住晒」。

珠海關口道路設計容易出現擠塞

香港新方向立法會議員張欣宇指出，離開珠海上港珠澳大橋前，有一個交匯處供香港車、澳門車和內地車使用，往不同方向的車輛都需要在上址調頭，造成擠塞。

香港運輸及物流局早前表示已向內地當局了解，相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道。（視覺中國）

珠海關口設計與大橋容量不匹配

張欣宇分析，珠海口岸設計時與大橋容量並不匹配，例如大橋共有3車道，1小時可以有4,000至5,000輛車流量，「但好明顯依家車流量未去到四、五千架車，所以上到大橋係好暢通，啲車係塞曬喺內地口岸區」。