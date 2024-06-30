深中通道｜本地團經舊路北上即日回程取新道　團友：興奮到瞓唔着

撰文：鄧宇詩
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【深中通道／北上消費／七一假期】深中通道今日（30日）開通，縮短兩地的行車時間，不少本地旅行社推出行經深中通道的旅行團，首發團今早經虎門大橋北上，團友在中山稍作旅遊及午膳，重點行程是回程經深中通道返深圳。有經常到中山遊玩的團友表示，以往陸路經常塞車，今日參加深中通道首發團，「興奮到瞓唔著」。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，深中通道開通，會開發即日中山團，加上臨近暑假，到廣東西岸的團會比4月份增多一倍。

深中通道今日開通，不少本地旅行社推深中通道旅行團，約40名旅客上午在羅湖集合，乘搭旅遊巴經虎門大橋到中山旅遊，下午再經中通道返港。（鄧宇詩攝）
中山一日團今早（30日）北上時由羅湖出發，經虎門大橋往中山。（馬楚烽攝）

深中通道今日開通，不少本地旅行社推深中通道旅行團，約40名旅客上午在羅湖集合，乘搭旅遊巴經虎門大橋到中山旅遊，下午再經中通道返港。

今日虎門大橋附近路面暢通，不過由羅湖到虎門大橋仍需1小時，由羅湖到中山市中心共需2.5小時，預料改行新開深中通道，由中山到深圳市中心，只需要1小時。

團友羅先生與姐姐一同參與旅行團，他表示 ，十分興奮今日能在首日體驗深中通道開通。（鄧宇詩攝）

團友期待中深通道開通：興奮到瞓唔著

團友羅先生與姐姐一同參與旅行團，他表示 ，原以為28日深中通道開通，所以參與了今日的旅行團，以避開人潮，但十分興奮今日能在首日體驗深中通道開通。他對於可以體驗深中通道，心情興奮，「祖國咁犀利，嗰條港珠澳大橋都震撼世界，何況喺呢條（深中通道）？」

他指，以往亦曾虎門大橋附近交通擠塞，車程比預期時間多花一小時，相關中山通過開通後會多了到中山旅遊。

旅行團今日坐旅遊巴由羅湖出發。(鄧宇詩攝)

林先生與太太一同參與旅行團，主要是希望體驗深中通道，林太表示，對於開通，期待已久，「興奮到瞓唔著。」她經常到中山旅遊，曾經在虎門大橋附近交通擠塞，車程比預期時間多花四至五小時。

崔定邦表示，由深圳到中山市中心的行車時間減少可以令行程增多。（鄧宇詩攝）

隨團的崔定邦表示，近期市民對深中通道旅行團的查詢增多，由深圳到中山市中心的行車時間減少可以令行程增多，「我哋有個團今日會飲埋下午茶先返香港。」

他指，深中通道開通後，一日遊的行程不再限於深圳，一日遊旅行團可擴展至順德、南海。深中通過開通，加上臨近暑假，他預料到廣東西岸的團會比4月份增多一倍。

深中通道開通有效促進中山餐飲業

位於中山的醇品大酒樓董事長鍾耀松表示，深中通道開通有效促進中山餐飲業，未來10多日的團餐已訂滿。現時酒樓近半的生意額為香港團客，最近亦多了香港旅行社與酒樓討論合作。他又提到，深圳旅客的消費力比中山強，預料未來會有大批「散客」。

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