深中通道｜中山居住深圳上班或成常態　3人拼車每人每月僅1000元

深中通道在6月30日上午正式開通，下午3時通車試運營，屆時駕車由深圳往來中山的時間將由2小時縮短至30分鐘，兩地居民對兩地每日通勤可行性的討論居高不下，特別是居住在中山而又需往深圳工作的人群。



有居住在中山並在深圳工作的市民表示，深中通道開通後，如果3人「拼車」（與他人共乘）的話，每人每月通勤成本約1000元（人民幣，下同）。



西人工島後面連接住深中大橋同中山大橋，因此又被譽為「海上的風筝」。（周智堅攝）

通過西人工島後，就會到達深中大橋。（蘇煒然攝）

內媒《界面新聞》報道指，在深中通道開通前，深中兩地往返通勤主要有駕車和跨市公交兩種。

在深圳工作、居住在中山的陳先生是拼車（與他人共乘）跨城通勤的一員。陳先生從2011年畢業便到深圳工作，在深圳生活工作了12年時間。去年8月，出於孩子上學原因，陳先生由深圳搬至中山定居，為了工作需要每日往返深中兩地通勤。他於去年9月在社交媒體平台找到兩個通勤「搭子」，並在去年10月份開始深中兩地往返通勤。

對於居住在中山，陳先生表示，「2018年買房時，中山房價為每平米萬元左右，同等位置深圳房價每平米需要七八萬元。自己工作十多年時間，如果硬要在深圳安家，買個小三居、一百多平的房子，也是能夠供的，但是深圳太擁擠，生活舒適度、幸福感太低，深中通道建設的時候就考慮來中山居住了。這樣，還能再買一套房子把父母接過來」。

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開通後每月通勤成本僅約1000元

在陳先生看來，深中通道開通後，「拼車」（與他人共乘）方案依然可行，甚至通勤成本比原來走虎門大橋的路線更低。他自己預估過，等通車後多找兩個「搭子」，按22個工作日算，每人每月通勤成本約1000元。

報道又指，臨近深中通道開通前，不少人在社交媒體上發布了尋找通勤「搭子」的帖子。也有人自發組建深中通勤群，甚至不少群已經滿員（500人）。

隨著跨城出行的需求持續上升，已有大巴公司開設深中跨城線路。中山市易馳科技有限責任公司運營的樣樣巴士近日宣布推出6條深中兩地往返線路，價格在18元至38元不等。並且樣樣巴士還表示後續還將繼續規劃一批新站點和新線路。