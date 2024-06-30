告別九展｜動漫迷歎無場館能取代：仍然很新　不明白為何要重建

九龍灣國際展貿中心於今（30日）傍晚迎來結業，有不少民眾聚集在中庭位置拍照留念，希望能紀錄九展最後的一刻。除了手機，也有人用別的方式去紀錄，市民陳先生拿着畫筆在畫紙上畫下在九展停留腳步的每一個人，「想要記錄大家珍惜這個地方的那一份情感。」



九展自2007年起，每年的聖誕節及復活節都會舉辦動漫活動Rainbow Gala(RG)，每屆都會有表演團體作歌舞音樂Cosplay表演，市民亦能Cosplay進場，是香港最大型的同人活動。因此面對九展結業，不少動漫迷亦心感不捨，更指雖然還有其他場館，但仍覺得只有九展能舉辦動漫活動。

市民陳先生表示，在今年同人展才認識九展，所以對此印象仍然非常新鮮，但亦為剛認識九展就要結業感到不捨，因此特意用畫筆及畫板紀錄最後的回憶，畫最後一幅畫，「想要記錄大家珍惜這個地方的那一份情感。」他指九展位置較遠，因此大家來到九展都是專注做一個活動，不論是看演唱會還是參與動漫活動，並指不會為社區的民眾帶來影響。

動漫迷江先生表示主要來九展參加RG活動，更會Cosplay出席，已經來過很多次，第一次Cosplay出席的就是在九展舉辦的活動，因此特別不捨，「明明這個場地看似仍然很新，不明白為什麼要拆掉重建。」他指即使有亞洲博覽館等其他場館，自己依然覺得唯獨只有九展能舉辦動漫活動，慨嘆說：「好和不好的回憶都會成為值得懷念的一部份。」

除此之外，喜歡參加動漫活動的阿龍表示，一年有四個月都會來九展，不但參加RG活動，閑時亦會前來拍片記錄或為工作找素材，因此同樣感覺不捨，認為缺少了一個舉辦不同類型活動及演唱會的地方。

現場亦可見有不少動漫迷以Cosplay形式到場紀念九展，而踏入5時，市民更邊倒數邊離開九展，在職員鎖上大門後，仍然有不少市民在場內拍照留念，記錄九展的結業。