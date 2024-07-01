七一｜警隊銅鑼灣布防　派「劍齒虎」裝甲車　重點區域裝閉路電視

香港回歸27周年，警隊今日（1日）在銅鑼灣及維園布防，出動「劍齒虎」裝甲車及戰術巴士戒備，個別重要地點已安裝警隊閉路電視，分布於百德新街H&M及波斯富街電車路等。保安局早前指出，目標本年度全港安裝2000部閉路電視，優先考慮高危或多罪案地區。



銅鑼灣正陸續加裝閉路電視，在百德新街H&M對出的燈柱，裝有一組天眼。（夏家朗攝）

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警方今日在銅鑼灣一帶嚴密布防，大批軍裝警員穿上防刺戰術背心高姿態巡邏，多個街口都有警員駐守，有個別人士被截查身份證；警隊亦派出「劍齒虎」裝甲車及戰術巴士在當眼位置戒備。

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百德新街H&M、波斯富街電車路裝天眼

警務處今年4月展開「罪案黑點安裝閉路電視計劃」，首批天眼已在旺角區安裝，銅鑼灣正陸續加裝，在百德新街H&M對出的燈柱，裝有一組「網絡攝影機」及「高速圓頂攝影機」，攝錄一帶的行人路和馬路；另一組閉路電視安裝於波斯富街電車路的天橋底，攝錄行人過路處及軒尼詩道。

警方在旺角區至少7處，安裝共有15部閉路電視。（香港01製圖）

橙柱貼二維碼及「閉路電視運作中」

每盞裝有閉路電視的燈柱，都貼有標示，顯示二維碼及「閉路電視運作中」，掃描二維碼會進入警務處「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」網頁，介紹計畫詳情，其中顯示香港相比起其他國家，如英國、新加坡和澳門，安裝閉路電視的密度為低。

7月1日，警方在銅鑼灣布防，反恐特勤隊出動巡邏。（郭梓軒攝）

保安局擬本年度裝2000部天眼

保安局及警務處早前指出，首階段於全港18 區的 615個位置安裝閉路電視，旺角區已有6宗案件獲得重要線索，當局會於本年度安裝約2000部，優先考慮高危或多罪案地區，計劃未來以每年安裝2000部為目標，並會不斷檢視計劃成效，不排除未來加入人臉識別功能。

上海街及豉油街交界行人路

洗衣街近旺角道安全島燈柱上

亞皆老街及通菜街交界車行道

花園街近煙廠街行人路

山東街及通菜街交界行人路

西洋菜南街及豉油街交界行人路

砵蘭街及山東街交界行人路