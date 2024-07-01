七一｜警方加強銅鑼灣一帶戒備巡邏　維園慶回歸活動欠人氣

撰文：余月明
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今日七一回歸日，警方在銅鑼灣及維園一帶加強警力，多輛警車在場戒備、警員亦穿著防刺戰術背心高姿態在附近巡邏。維園正舉辦由香港各界慶典委員會主辦的慶回歸活動，設多個打卡位及攤檔供巿民拍照及玩樂，惟記者現場所見活動氣氛相對冷清，參加者不算太多。

記者今日(1日)下午約3時在銅鑼灣及維園一帶觀察，警力明顯增強。（蘇煒然攝）
警方下午在銅鑼灣及維園一帶巡邏。（蘇煒然攝）

據《南華早報》報道，警方今年七一部署逾4,000名警員加強保安，以防範煽動或破壞性活動。

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記者下午約3時在銅鑼灣及維園一帶觀察，見到警力明顯加強，崇光百貨對出至少7輛警車候命；維園外有多名警員及便衣警員候命、穿著防刺戰術背心的警員、高姿態在附近巡邏；皇室堡旁亦停泊一輛警察戰術巴士、「劍齒虎」裝甲車及兩架警車候命，裝甲車及後駛走。

「女長毛」雷玉蓮亦現身銅鑼灣，身上掛「公屋加租，巿民慘！慘！慘！」字樣，期間有警察一直跟隨，但未有阻止，「女長毛」由崇光百貨步行至政府總部。

女長毛由崇光百貨步行至政府總部。（蘇煒然攝）

香港各界慶典委員會主辦的慶回歸活動，周六起（29日）一連四日在維園舉行，場地規則列明「參觀人士須遵守香港特別行政區法律及法規（包括但不限於《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》及《維護國家安全條例》」

記者中午在現場所見，參加活動的人很少、氣氛較為冷清，有市民在場打卡，不時有警員在場巡邏。現場的大型歌唱表演則吸引部分巿民欣賞。

香港各界慶典委員會在維園舉辦的慶回歸活動氣氛較冷清。（余月明攝）
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