七一回港人潮｜深圳蓮塘口岸外打蛇餅　遊珠海市民提早回港

三日七一連假今日（1日）結束，數十萬北上的市民下午陸續回港，在深圳蓮塘口岸，有北上市民在社交媒體發相，顯示下午4時後口岸外回港人龍打蛇餅。



至於港珠澳大橋口岸，下午3時雖未見人頭湧湧，但亦有一批批港人乘金巴回港。有市民稱因「怕多人、怕塞車」，故提早在下午3時回港，過關的過程暢順，不用排隊，1分鐘內已經完成手續。



今日下午3時的港珠澳大橋迎來一批批乘金巴回港的港人，人流絡繹不絕。楊小姐與家人北上到陽江遊玩三日，今日下午3時乘搭金巴回港。她表示，選擇這個時間回港是因為「怕多人、怕塞車」，才會早點回港，她預料在6點後才會有較多人回港。

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謝先生與女朋友去珠海長隆遊玩兩日，他同樣亦擔心稍晚回港會遇上塞車及多人。，他說：「一般假期最後一日夜晚都會多人，所以先會今日早少少返嚟。」在過關方面，謝先生則指過關十分順利，1分鐘內已經可以過關入境，整個港珠澳大橋亦無塞車。

吳氏一家選擇在下午時段便從珠海回港，是為了讓小朋友早點休息，吳先生表示：「我哋上過好多次珠海，不嬲都係呢個時間返嚟。」他續指，剛剛過關暢順，並不需要排隊，並不多人過關。

非本地居民入境需排20分鐘隊

另外，有居住在珠海的台灣人潘先生就向記者表示，來港過程不太暢通，過關需花上20分鐘排隊。他指，海關只開放一個入境通道予非本地居民入境，「人太多了，海關只開一個口，（用時）太久了！」