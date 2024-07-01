珠海直擊七一回港人潮｜山姆90分鐘回港　滴滴司機：昨晚塞30分鐘

【北上消費／七一假期／港珠澳大橋】本港七一小黃金周今晚（7月1日）結束，以往每逢周末及假日，港珠澳大橋珠海口岸的連接路段，均會出現港車及澳車倒灌，以致嚴重擠塞。《香港01》記者今晚實測由珠海山姆返回香港大橋口岸，發現全程相當順暢，雖然有大批港人過關乘坐金巴，但因班次密及人流管制措施，最終記者只花90分鐘便抵達目的地。



「滴滴出行」司機亦解釋，由於今日並非內地及澳門的假期，因此不會出現塞車的情況。但他提到，若記者選擇昨晚回港，反而會塞車半小時。



乘坐金巴的港人仍然絡繹不絕，現場設有人流管制措施。（歐陽德浩攝）

去年重陽節港珠澳大橋珠海口岸已嚴重擠塞

港珠澳大橋珠海口岸建於人工島上，全珠海僅得兩條大橋與之相連，所有澳車及港車，必須經過該路段才可駛進港珠澳大橋口岸。而其他乘坐金巴的自由行港人，亦必須乘坐的士或召車，經相同的路段抵達口岸。

因此每逢周末或假日尾聲，由於大量港車及澳車回程，關口無法容納巨大的車流量，會倒灌至連接大橋，例如記者去年重陽節便直擊到大橋嚴重擠塞，3條行車線均「寸步難移」。

滴滴司機：只有周末及中港澳假日才會塞車

記者今日再次實測經港珠澳大橋回港，在珠海山姆超市於晚上7時45分，經「滴滴出行」召車前往港珠澳大橋口岸。當時APP顯示距離目的地為17.6公里，預計車程約19分鐘，途經的路段為綠色，即一路暢順無阻。最後記者在晚上約8時06分抵達，與APP預計的時間相近。

記者並以乘客的身份向滴滴司機陶先生查詢，他認為今日沒出現嚴重塞車相當合理，但他提到昨日周末因珠海的車流量較大，加上港車及澳車亦會經連接路段到大橋口岸，估計若選擇昨晚回港，反而需要塞車半小時。

「如果你開香港車去香港的話，那可能塞得久。如果你坐我們車過來的話就很快，半個鐘，上面堵一會，半小時就可以。」

港珠澳大橋金巴站設人流管制

在港珠澳大橋珠海口岸過關及購買車票後，時間已是8時30分，乘坐金巴的港人仍然絡繹不絕，現場設有人流管制措施，共開放5條通道，當通道的人數過多便會截龍。記者幸好趕及走進人數較少的通道，加上班次密集，只排隊約10分鐘便順利坐上金巴，更「即滿即開」，整個過程非常順暢。

經過約40分鐘的車程後，記者於9時10分下車。但過關後到達巴士站，發現每條隊伍均大排長龍，若排在隊伍較後的市民不願意企位，只能夠再花約20分鐘，等待下輛巴士抵達。

由珠海山姆超市至港大橋口岸只花90分鐘

總結今晚的實測，由於今日並非周末及中港澳共同假期，因此港珠澳大橋珠海口岸的連接路段，並沒有出現擠塞的情況，由珠海山姆前往港珠澳大橋香港口岸，合共只花上90分鐘。

但記者建議，當局應加強周末或假日駛經口岸的巴士班次，否則市民在舟車勞頓後，仍要在車上站立長時間，或再花時間等待下班車方可回家，在高溫的盛夏格外辛苦。