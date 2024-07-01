珠海直擊七一回港人潮｜港車車主山姆掃貨後提早返港　有人凌晨回

【北上消費／七一假期／港車北上一周年】本港七一小黃金周今日（7月1日）踏入尾聲，在珠海有大批港人趁離開前到山姆超市掃貨。惟過去每逢假期最後一晝，通往港珠澳大橋口岸的連接路均會嚴重擠塞，在過去的五一假期出現塞爆四小時，有港車北上的車主下午4時便準備提早回港以避開高峰，期望花兩個多小時可回到西貢的住所；亦有車主計劃晚飯後前往按摩，至凌晨才返港。



有乘坐金巴的港人同樣擔心塞車，下午已在超市外直接召車準備返回口岸。不過塞車問題並不影響他們北上的意欲，他更反而正申請港車北上。「咁喺香港都冇嘢搞啦。」



珠海山姆超市停車場有逾10輛港車停泊，部份車主正擺放「戰利品」，打算在塞車高峰期前回港。（歐陽德浩攝）

珠海山姆下午有逾10輛港車停泊 有車主提早回港避車龍

北上消費熱潮逢假日更甚，珠海山姆超市亦成為港人的朝聖熱點之一。記者下午4時半發現，大批港人趁離開珠海前到山姆超市掃貨。停車場更有逾10輛港車停泊，部份車主正擺放「戰利品」，打算在塞車高峰期前回港。

港人黃先生昨日港車北上到珠海玩樂，行程包括逛商場及夏灣夜市。但他擔心傍晚通往港珠澳大橋的連接路嚴重擠塞，因此在山姆超市購物後，亦急不及待準備離開，並期望花兩個多小時，便可回到西貢的住所。

珠海山姆超市停車場有逾10輛港車停泊，部份車主正擺放「戰利品」，打算在塞車高峰期前回港。（歐陽德浩攝）

珠海自駕不斷遇其他港車 山姆超市內大批港人掃貨

黃先生在山姆超市購買了楊枝甘露、無骨鳳爪等食物，但沒計算兩日北上的消費。他認為內地的物價水平低，估計支出並不多。「應該唔算好多錢，因為上面真係好平。頭先喺山姆都係使咗千幾蚊嘢。」

黃先生並觀察到，過去兩日在珠海駕駛期間，不斷遇到其他港車，而山姆超市內亦有大批港人在購物。雖然他是港車北上的其中一份子，但亦對熱潮感到不解。「香港以前都有個家樂福，但係都冇咁多人，唔知點解。可能當旅遊消費特別鬆手啲啩。」

黃先生急不及待準備離開，期望花兩個多小時，便可回到西貢的住所。（歐陽德浩攝）

港人憂人潮掃貨後即回關口：𠵱家預備衝返去

港人劉先生與家人朋友，昨日乘坐金巴第二次到珠海玩樂，同樣亦滿載而歸。他表示由於近日傳出港車北上將擴展至其他口岸，因此他正申請港車北上，計劃每逢假日到內地消磨時間。

不過由於昨日港珠澳大橋口岸，仍有大批港人過關，因此他為了避開人潮，亦準備召車前往大橋口岸，估計兩小時便可從山姆超市回到東涌。「琴日一過關都已經知（多人），所以𠵱家預備衝返去。」

讚珠海夜市吸引及消費便宜：喺香港都冇嘢搞

劉先生昨晚曾到摩爾廣場旁的夜市掃街，連同今日的活動，料人均消費僅一千多元，大讚非常便宜。他並建議政府，可仿效內地的夜市文化發展夜經濟，更反問記者留港的好去處。

咁喺香港都冇嘢搞啦，呢個先係Point，哈哈。不如你答下我香港有乜嘢搞？ 北上港人劉先生

有不願露面的車主透露，今晚會選擇留在珠海按摩休息，打算留至凌晨三四時，待車龍散去才返回香港。（歐陽德浩攝）

有車主避免塞車決定按摩至凌晨回港

此外，記者採訪途中亦遇到多名港車北上的車主，但他們均以趕時間為由拒絕訪問：「驚塞車呀，唔好意思幫唔到你。」有不願上鏡的車主透露，今晚飯後會選擇留在珠海按摩休息，打算留至明日（2日)凌晨三四時，待車龍散去才返回香港。