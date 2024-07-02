公屋加租｜柯創盛料加至10%上限　倡租金調整考慮通脹因素更彈性

房委會資助房屋小組將於本月審議今年公屋租金檢討結果。房委會資助房屋小組委員柯創盛今日（2日）表示，今次檢討有加租的可能性，以及加至上限的10%，相當於是幾十元的加幅，相信住戶仍可承擔。他亦支持加入通脹因素來評估租金現況，讓租金調整更具彈性。



柯創盛指有加租可能 或有機會加至封頂位10%

柯創盛今日在港台節目《千禧年代》表示，根據房屋條例，房委會要按可加可減機制每2年檢討一次租金，今次有機會在10月進行，主要透過統計處的在2021和2023年調查的入息數據去了解公屋住戶的收入變化。他認為，今次存在加租可能性，「（加至上限）去到10%，按現時材料去睇都有機會。」

相信租戶可承擔加租 支持租金加幅考慮通脹因素

他續指，現時公屋住戶的平均租金為2,200元，就算加租至封頂位10%，加幅都是幾十元不等，相信加租後住戶仍能承擔。不過，確切加幅仍需視乎報告反映的社會情況，以及房委會會設法幫助有需要的困難戶。

他對會否寬免困難戶租金持開放態度，指現時房署已有不同措施幫助困難戶，未來會再因應報告中所反映的情況再作考慮。

此外，他認為加租機制可與時並進，支持加入通脹因素評估租金現況，因這能如實反映社會情況，以及令租金調整更具彈性。

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支持設獎金舉報制度 3000元獎勵是合理金額 不擔心濫報或擾民

至於打擊濫用公屋，他認為現時政策具阻嚇力，公屋居民大部分都守規矩、如實申報，在早前被揭發有市民在輪候公屋時出現漏報或虛報，他認為政府可有更多支援市民申報資料，如在屋邨辦事處設立服務站向市民講解填報情況、在議員辦事處幫忙填報等。

柯創盛亦支持設立獎金舉報制度，認為參考好市民獎獎金3,000元是合理獎勵金額，效法好市民獎設獎金舉報制度更能讓全城都知道，公屋是讓有需要人士有安樂窩的寶貴資源。他不擔心制度會造成舉報文化、濫報或擾民，因其對房署的把關有信心，相信房署會就舉報，按科學數據，如保安調查、查看住戶水錶、電錶等來了解住戶租用情況。

他又指，現時舉報制度主要循兩途徑，一是居民主動申報，二是房署主動調查，他認為往後抽查濫用情況主要是靠居民自動申報，因這是其租住公屋須付的責任。