房署女主任虛報巡查公屋紀錄　380份記錄320份有問題　罪成囚7月

女房署事務主任涉虛報突擊巡查公屋紀錄，惟被上司發現其中一受訪住客已離世，女主任只稱：「唔係好記得。」廉署經調查後，發現女主任曾呈交的380份記錄中，有320份有問題，最後起訴她19項罪名，她經審訊後，被裁定其中18罪成。案件今（18日）在西九龍法院判刑，裁判官曾慶東斥被告違反房署的誠信要求，且毫無悔意，須判處監禁，判她入獄7個月。



女被告李碧琪（52歲，房屋事務主任），被裁定18項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，指她於2020年11月至2021年12月，在房屋署外展房屋管理系統的紀錄作虛假、錯誤或欠妥的陳述，即她已到東涌滿東邨滿康樓18個單位進行兩年一度的家訪，明知意圖用以誤導房屋署。

女被告李碧琪在西九龍法院被裁定18項罪成立。(資料圖片)

房署發現有受訪人士已離世揭發

案情指，被告向房署提交的紀錄顯示，稱她曾於2020年11月至2021年12月期間，到東涌滿康樓逾380個單位進行家訪。房署審視紀錄時，發現其中一個單位的唯一住客在被告報稱家訪的日子已離世。

被告呈交380份家訪有320份有問題

廉署接獲房署轉介的投訴後展開調查，發現被告提交的逾320份紀錄有問題，徵詢律政司意見後，落案起訴被告19項樣本控罪，經審訊被裁定其中18罪成，涉及以18份載有虛假資料的紀錄，虛報她曾到滿康樓18個單位進行家訪。

求情稱行為不涉貪污

辯方律師求情指，被告自1996年入職房署，及至2022年離職，服務房署25年，案發前的工作評價良好，另獲政府頒發嘉許狀，表揚她在疫情期間的付出。辯方又指，被告只是使用虛假資料，行為不涉貪污，希望法庭考慮判處緩刑，並容許被告保釋候判。曾官認為，房屋署信任被告負責查核公屋住戶有否濫用資源的情況，反問被告行為是否違反誠信，直言緩刑並非適當，決定先索取背景報告，但准被告繼續保釋等候判刑。

案件編號：WKCC3508/2023