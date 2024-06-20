打擊濫用公屋｜反對交還單位上訴兩年升9成　逾4成經聆訊後須遷出

政府加強打擊濫用公屋，因房委會發出遷出通知書而提出的上訴個案也隨之急升。負責處理公屋終止租契上訴個案的房屋上訴委員會，其主席張呂寶兒稱，反對交還公屋的上訴個案有上升趨勢，由2021年722宗升至2022年的1054宗，去年更升至1378宗，比2021年上升九成，而今年截至4月收到475宗上訴申請，張呂寶兒估計今年整體數字「不會太少」。



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張呂寶兒今日（20日）在《大公報》訪問指，以往上訴申請多涉及欠租，但自前年開始，涉及丟空或未經認可人士入住單位上訴個案增加，去年相關個案比率升至7成，共有960宗，今年首4個月亦有229宗，佔總數約48%，估計房委會加強打擊濫用公屋有關。

張呂寶兒稱，近年整體上訴個案有上升趨勢，由2021年的722宗升至2022年1054宗，2023年進一步升至1378宗，較2021年上升九成，而今年截至4月收到475宗上訴申請。張呂寶兒表示，去年經上訴委員會審理後、確認發出收回通知書個案有595宗，修訂個案有347宗，另有72宗是取消。

根據《房屋條例》，公屋租戶若有長期欠租、丟空單位甚至放租單位等嚴重違反租約條款的行為，可被房委會發出遷出通知書，限時交還公屋單位；若租戶有異議，可向上訴委員會（房屋）提出上訴。（ 資料圖片/梁鵬威攝）

她又指，委員會去年開始將把委員人數由100人增至120人，且在周六及平日放工後時間加開聆訊時段，加快處理申請，現時上訴輪候時間由疫情時平均5、6個月，縮短至1.7個月，有信心上訴輪候時間不會大幅增加。

房屋署署長羅淑佩早前預告擬向公屋輪候冊人士展開抽查，發現收入及資產已超出限額會取消申請資格。（房委會影片截圖）

房屋上訴委員會接獲的上訴個案，兩年間增加了九成。（資料圖片/郭梓謙攝）

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