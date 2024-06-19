公屋富戶｜房屋署接23萬份申報表 已收回1400個租戶單位
撰文：韋景全
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房屋署4月超過25萬個住滿10年的在公屋租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表，以及「居住情況申報表」，截至本月中，已收回約23萬份申報表，這批申報家庭當中有約1,400戶已因不同原因，主動交回或被房屋署收回公屋單位。
房屋署發言人表示，4月2日向超過25萬個在公屋居住滿10年的租戶派發「富戶政策」入息及資產申報表，以及「居住情況申報表」。截至6月中，已收回約23萬份申報表，數目超過九成。
發言人表示，這批申報家庭當中，有約1,400戶已因不同原因，包括購買私人或資助出售房屋、透露已移民、被證實濫用公屋、欠租等，主動交回或被房屋署收回公屋單位。
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