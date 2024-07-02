去年夏天，有一次上夜班，興之所致，畫了一幅病人的素描，完成後我拿給同事們看，他們都說：「畫得不錯啊！ 」這次經驗帶給我一點信心，從此我便經常上網參考別人的畫作，然後大膽地教兒科病人畫畫。與經理分享後，她建議我嘗試把文字與繪畫結合，利用文字引發病人的想像，鼓勵病人在文字旁邊繪畫，病人的反應非常好。想不到有天，亞寶創作了他的第一首詩，內容是這樣的：



人生不過是一場遊戲

每個人都是自己的主角

但我常常懷疑自己

明明是主角

卻暗淡無光

所以說

不如解放自己

不如燃盡自己

去抓住真實的自己

樂隊已經上場

我在這安靜的世界

奏響自己的樂章

樂隊已經離場

我在這孤獨的世界

書寫自己的故事

燃盡自己的靈魂

直到在這灰暗的世界 染上自己的顔色

直到在這空曠的世界 聽到自己的迴響

撰文：青山醫院精神健康學院精神科註冊護士陳沛歡



《病房裏的詩情畫意》，筆者有一次上夜班，興之所致，畫了一幅病人的素描。

亞寶是名中四的學生，患有自閉症，自小媽媽對他很嚴厲。隨著年月的成長，亞寶的行為變得更加反叛，與家人的爭執更趨激烈。有一次媽媽叫他做家務，他便出現了暴力行為，令家人要報警處理，最後經轉介入住了我工作的病房。

亞寶給我的第一印象，是他略胖的身軀、靦腆的眼神和沉默寡言的個性。他看起來好像不太喜歡與人溝通，詩中所寫「孤獨」、「灰暗」、「懷疑」、「空曠」和「暗淡無光」，都給人一種自傷自憐、自卑和不被理解的感覺。有一天，我看見他在畫漫畫，便和他談起日本的動漫，他主動展示了他最近的漫畫創作。我發現他其實很喜歡與人溝通、很希望被理解和受尊重，正如詩中的字眼 ：「解放自己」、「書寫故事」和「迴響」。我進一步與他談及所經歷的挫折和懷抱的理想，了解他內心的感受。

經過藥物治療和護理計劃的執行，他的病情已趨穩定，他與醫療團隊的互動也越來越多。他不但與我們談天，還估計我們同事的年齡。他所估的年齡都比我們實際的年紀輕，可見他的社交技巧也在不斷進步呢！

出院的日子終於到了，我分享了對他的看法，我覺得他可能有點急躁，提醒他要世界聽到自己的聲音不是一朝一夕的事，有時燃盡自己的靈魂也不一定能得到別人的理解。我告訴他其實只有做好自己，穩定自己的情緒，對身邊的人多點理解和包容，生命已經很不俗。又提點他定立目標時，要考慮風險、目標是否清晰和自己的能力等等問題。

我希望把詩作為一份小禮物送給他，詩是從天上下來的小雨點，滋長萬物，洗滌心靈。在這小雨點中，我們可以欣賞到比現實更美麗、更純粹的世界。希望他能夠一步一步，奏出自己的樂章，實踐他的人生計劃。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

