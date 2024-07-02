七一北上｜三日連假結束　港人出境累計127萬人次　97萬人次北上

七一回歸，不少港人獲得三日連假，入境處數字顯示，過去三日累計127萬人次離境，當中97萬人次北上，同期有26萬內地客南下；過去三日連假與今年端午節三日連假比較，港人出境及港人北上數字，分別上升8%及接近一成。



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今年七一回歸紅日在周一，計及周六及周日，不少港人享有三日連假。根據入境處數字顯示，昨日香港居民離境錄232,076人次，當中17.6萬人次經不同口岸到內地。

昨日637,272人次港人回港

昨日是假期尾聲，各關口迎來港人入境高峰，全日共有637,272人次回港，最多人經羅湖口岸回港有142,729人次，落馬洲支線有117,874人次，深圳灣亦有88,668人次，港珠澳大橋就有86,021人次。

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過去三日南下內地客錄268,069人次

每逢長假期，港人都會外出，過去三日連假，香港居民離境累計1,269,104人次，其中97.7萬人次北上，同期南下內地客錄268,069人次，佔北上港人27%，相差70萬人次。

上月端午節連假，同樣在周六、日及一，港人出境累計1,170,115人次，北上有91.5萬人次，相比之下，七一連假離境港人多9.9萬人次，北上港人多6萬人次。