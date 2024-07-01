七一北上消費｜大批市民坐高鐵回港　有人稱在深圳豪花3萬人民幣

七一三日假期料吸引近百萬港人北上消費，部份人下午乘搭高鐵回港。有市民表示，這兩日在深圳消費3萬人民幣（折算約3.2萬港幣）購買奢侈品，並指價格便宜與否不是購買原因，而是因為剛好商場有積分優惠。另外亦有港人特意北上宅渡假（Staycation），指內地的酒店房間便宜且空間大。



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今（1日）是三日假期的最後一天，不少港人選擇在今天回港，記者約5時許到達高鐵西九龍站，見回港人潮不斷，當中不但有一家大少，亦有旅行團及長者，大部份港人手持多袋戰利品，有食物亦有玩偶。

陳小姐與丈夫到深圳兩天， 總共花費3萬人民幣，主要花費在購買奢侈品及水療中心。她表示，並非為了購買奢侈品或價格便宜而北上，只是商場剛好有積分優惠，如消費滿2萬元即可獲5倍積分，因此購買了巴黎世家的兩雙鞋及一件衣服。

陳小姐與丈夫到深圳兩天， 總共花費3萬元人民幣，主要花在購買奢侈品及水療中心，購買了巴黎世家的兩雙鞋及一件衣服。（黃梓霖攝）

陳小姐指此趟北上主要目的為到水療中心休息，亦在此豪花幾千元人民幣請兩位朋友一同進行水療，她補充自己亦有在水療中心點價格較高的菜品，例如石斑魚等，導致消費金額偏高。

特意與朋友到深圳Staycation的何小姐，三天連住宿共花費約1,500元人民幣。她很喜歡Staycation，但奈何香港酒店價格高，加上在香港每個人都有個家，不會有朋友願意額外花錢住酒店；她指內地酒店非常便宜，約700人民幣一晚，房間更有300多平方呎，「有得揀你都會返大陸啦！」

參加旅行團到潮汕的陳小姐及何先生則表示，北上是三日假期最方便快捷的選擇，「如果想出境外，去台灣韓國都要四日起跳。」陳小姐表示，行程主要到訪潮汕的不同景點，品嚐當地特色小食，亦有購買手信例如牛丸。但她指由於是參加旅行團，三餐及住宿亦包含在團費內，整體消費金額不高，三日共花費不到100元人民幣。

被問及為何不選擇留港消費，何先生稱平日在香港也會出外與朋友聚餐，但主要因為有三日假期，自己能調整工作時間，因而選擇北上，陳小姐其後更指：「香港用一日就行完！」

參加旅行團到潮汕的陳小姐及何先生則表示，北上是三日假期最方便快捷的選擇，「如果想出境外，去台灣韓國都要四日起跳。」（黃梓霖攝）

另外，港鐵晚上8時許公布，獲內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，由張家界西站開往香港西九龍站的高速鐵路列車車次G6079，將延遲到達；同時由香港西九龍站前往廣州南站的高速鐵路列車車次G6502取消。