消防員口罩問題與上司爭執恐嚇罪成　官指或本能爆發　裁上訴得直

消防員沒有戴口罩與上司發生爭執，期間揚言：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」他經審訊後被裁定刑事恐嚇罪成，被判社會服務令120小時。消防員不服裁決，早前向高等法院提出上訴，暫委法姚勳智今(2日)下判辭，認為消防員當時或本能地爆發，並說出瘋狂及吹擂的字眼，但無任何進逼行動，認為其意圖並非令其上司受驚，裁定他上訴得直，撤銷定罪，惟認為其行為屬自招嫌疑，不獲發任何訟費。



上訴人陳定邦與上司爭執被裁刑事恐嚇，到高院上訴得直獲撤罪名。(資料圖片)

法官指時任消防區長王銘恒表現鎮定，不似受驚。(資料圖片)

上訴人陳定邦(44歲，案發時為消防員)，被控於2022年8月23日，在赤鱲角機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

陳稱聽到王他成日詐病而大怒

案情指，案發當日陳的上司王銘恒發現陳未有戴口罩並問其原因，陳稱有情緒病，所以不會戴口罩。其後陳情緒變激動，作勢攻擊王，並說：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」陳辯稱，當日王曾在走廊說他：「成日詐病。」他覺得王「畀說話我聽」，感到很委屈，才會：「毫無意識咁去鬧人。」

裁判官裁決時認為王的要求合理，亦無挑釁之意，相反陳明顯要表達他有情緒問題，一拳打死上司也不會有後果，認為當中有法律計算和恐嚇意圖。

姚官認為陳盛怒下的話非深思熟慮

姚官再審視整體案件的背景及情況後，認為陳可能因為非常不滿王的話，加上身體的特殊情況，盛怒及失控下說出案中所指的話。然而姚官認為陳當時或只是本能地爆發，從而說出瘋狂及吹擾的字眼，並非意圖令王受驚，盛怒時所說的話，也非深思熟慮，相信他只是失控下說出這些言辭，並無令王受驚，最後裁定陳上訴得直。

案件編號：HCMA 331/2023