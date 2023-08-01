消防員向上司說：一拳打死你都無罪　官指具法律計算　裁刑恐罪成

消防員去年疑因沒有戴口罩與上司發生爭執，期間揚言：「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。他早前否認一項刑事恐嚇罪受審，案件今（1日）在西九龍法院裁決。裁判官施祖堯指上司案發時的要求合情合理，絕無挑釁之意。但被告的說法則明顯表達因為其情緒問題，一拳打死上司也不會有後果，可見當中有法律的計算和恐嚇意圖，因而裁定其罪定。案件押後至8月17日判刑，以待為被告索取感化和社會服務令報告。



被告陳定邦(43歲，消防員，現已停職)，被控於2022年8月23日，在赤鱲角機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

被告案發時非大腦一片空白

裁判官施祖堯裁決指，被告自辯時的說法逃避、矛盾和不合情理。如被告自言案發時感呼吸困難、喝醉般，不知道自己在發洩下、無意識地說了什麼。惟施官認為，被告既聲稱當時因上司指其裝病而生氣，可見他並非沒有意識，能分析對方的陳述，而非大腦一片空白。施官亦不接受被告在錄影會面中，對於多個基本情況均表示不記得的說法，終拒絕接納被告的自辯。

盛怒下仍能帶恐嚇意圖

施官續指，被告不爭議其案發時說過「我有情緒病，一拳打死你都無罪」，而此句說話明顯是在威脅其上司使其人生受傷害。至於辯方指被告當時是在盛怒下本能地爆發出瘋狂字眼，惟施官認為即使在盛怒下仍能帶有恐嚇意圖。

上司要求合理無挑釁

施官指出，事件的起源始於上司問被告為何不戴口罩，及要求其出示可獲豁免的證明文件，消防處亦有相關配戴口罩的指引。由此可見，上司的做法合情合理，絕無挑釁之意，不接納被告是在本能下爆發出瘋狂字眼。

被告的話有法律觀點計算

施官又指，被告當時的說法明顯是表達因為其情緒問題，即使一拳打死上司，也不會有後果，可見他當時有法律觀點計算，帶有恐嚇意圖，終裁定其罪成。

被告沒有實際施以暴力

辯方求情指，被告雖然不認罪，但同意大量控方案情，只是爭議他有否意圖使人受驚。另被告案發時沒有實際施以暴力，對事主亦無其他不當行為。此外，當時現場有其他同僚在場，事主在此情況下的受驚程度非同類案件最嚴重，望法庭能判以非監禁式刑罰。

案件編號：WKCC4849/2022