消防員未戴口罩與上司爭執　涉揚言一拳打死你　否認刑恐開審

消防員去年疑因沒有戴口罩與上司發生爭執，期間涉揚言：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」他事後被控一項刑事恐嚇罪，今（12日）在西九龍法院否認控罪受審。上司供稱，他問被告為何沒戴口罩時，被告稱有情緒病不用戴口罩，他即問是否有醫生證明時，被告變得激動，並向他說粗口令他受驚。被告自辯時卻稱，當日他覺呼吸困難，查看後發現其血含氣量只有95%才除下口罩，惟向上司解釋未獲理會，更聽到上司說：「成日詐病。」他感受委屈才無意識下罵其上司。



被告陳定邦(42歲，消院員，現已停職)，被控於2022年8月23日，在赤鱲角機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

指被告重申有精神病不用戴口罩

已退休的消防區長王銘恒稱，他案發當日到機場南消防局工作時，發現被告未有配戴口罩，便在地下當值室內問對方為何不配戴口罩。被告稱有情緒病，所以不會戴口罩。王聽罷問被告有否相關醫生證明書，被告說沒有後情緒變得激動，說話變得很大聲，並夾雜不少粗口，又重申他有精神病，不需要戴口罩，又指事件與黃無關，又稱感到不適要去看醫生。

形容被告樣貌猙獰兇神惡殺

王指當時與被告距離非常接近，大概只有一米左右。其他同事聞聲前往當值室門口，助理消防區長吳偉傑（音譯）表示會處理被告的情緒問題，要求王先離開。王遂往洗手間，離開時在走廊見到被告向他衝來。王形容被告當時的樣貌非常猙獰，更：「非常惡死」、「兇神惡殺」。被告狀似想揮掌，並作出欲攻擊王的行為，又說了一連串粗口，並稱：「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。

王稱當時感到十分害怕

王指，當時有不少同事在附近包圍著他們，亦有同事站在中間伸出手，隨時預備隔開他與被告。王自言當時感到十分害怕，被告在其他同事安撫下返回當值室。事件稍後報警處理。

被告稱發現其血含氧量只有95%

被告其後出庭作供，稱當日在消防車上檢查工具感身體不適，便除下口罩，其後用血含氧量計檢查，發現其血含氧量只有95左右。他便到當值室休息，當王問他為什麼不戴口罩時，他向其展示血含氧量測試及感不舒服，但王未有理會。王其後離開當值室，不久後在走廊說：「成日詐病。」被告稱他聞言「火都嚟埋 。」便衝到王面前罵他。

覺不獲王信任感委屈

被告補充說，他當時認為王不信任他，又「畀說話我聽」，感到很委屈及「谷住啖氣」，才會 「毫無意識咁去鬧人」。被告最後在同事勸喻下返回休息室，之後召救護車前往醫院，獲醫生批出一日病假。

案件編號：WKCC4849/2022