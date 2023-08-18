消防員向上司說一拳打死你　官認為事主受威嚇非最嚴重　判社服令

消防員去年疑因沒有戴口罩與上司發生爭執，期間揚言：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」他事後被控刑事恐嚇罪，經審訊後被裁定罪成，案件今（18日）在西九龍法院判刑。裁判官施祖堯指，案發時被告及其上司被多名消防員包圍，相信上司受到的驚嚇並非同類案件之中最嚴重，遂採納感化官建議判處120小時社會服務令。



被告陳定邦(43歲，消防員，現已停職)，被控於2022年8月23日，在赤鱲角機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

被告任職消防員24年

辯方律師今進一步求情指，法庭早前索取的社服令適合性報告顯示，被告15歲開始工作幫補家計，3年後曾給予家人逾10萬供樓。他於1999年加入消防處，至今已任消防員24年、工作穩定。經過今次事件，他已汲取教訓，感化官建議判處中段時數社會服務令。

案發時多人包圍被告及其上司

裁判官判刑指，社服令報告顯示被告現已停職，並與太太關係融洽。他表示，案發時沒有意圖恐嚇上司，承諾會改善情緒控制，家人亦指他有進步。裁判官認為，案發時有多人包圍被告及其上司，上司所受驚嚇不是同類案件之中最嚴重，本案的確會對被告前景有影響，相信他已汲取教訓，遂依從感化官建議判處社服令。

覺受委屈才無意識地鬧人

控方指，當日被告上司王銘恒發現被告未有配戴口罩，便詢問對方原因。被告稱有情緒病，所以不會戴口罩。其後被告情緒激動，作勢攻擊王，並稱：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」被告辯稱，當日王曾在走廊說：「成日詐病。」他覺得王「畀說話我聽」，感到很委屈，才會 「毫無意識咁去鬧人」

裁判官裁決時指，王當時的要求合情合理絕無挑釁之意，相反被告的說法明顯是要表達，因其情緒問題，一拳打死上司也不會有後果，可見當中有法律的計算和恐嚇意圖，因而裁定他罪定。

案件編號：WKCC4849/2022