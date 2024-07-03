汆水肉｜港人指深圳生肉比香港平三分一　不擔心被海關攔截

港人北上深圳已成日常，除了一般日常用品，買餸回港已成日常，但本港法例禁止帶生肉和生蛋類食物入境。《香港01》記者今日（3日）就經香園圍口岸北上深圳，在3間店舖直擊港人買生肉情況，當中全部皆表示汆水即可過關，有顧客亦表示「我哋平時試過啲雞都係成隻咁，淥一淥個面就（輕鬆過關）。」他們解釋，深圳生肉價格較香港便宜至少三分一，而且比較「甜」。



另有店舖員工指汆水做法可過關，「過關唔可以帶生食，咁你表面燙一燙，就等如係熟咗。」



港人北上深圳已成日常，除了買一般日常用品，買餸回港已成不少人習慣。（《香港01》記者攝）

港人買肉汆水：海關當佢係熟物嘞 咪畀你過關囉

記者去到蓮塘口岸商業城一間肉檔，向店員查詢生肉是否汆水就可帶過關，店員隨即回覆「汆咗水就可以」，亦表示沒有指明要汆到幾成熟。有買肉的香港巿民表示，平時汆水後就可以帶回香港，問及是否需告知員工要如何汆，她則表示「佢識幫你搞㗎啦！」

記者去到蓮塘口岸商業城一間肉檔，向店員查詢生肉是否汆水就可帶過關，店員隨即回覆「汆咗水就可以」。（《香港01》記者攝）

一名男士隨即加入話題，「我哋平時試過啲雞都係成隻咁，淥一淥個面就（輕鬆過關）。」他表示未試過被海關欄截，「其實（海關）都唔會太咩嘅⋯⋯我覺得，我住呢邊咁多年，都未試過。」他指各商戶做法如是，「大閘蟹咁過唔到咪幫你蒸一蒸先拎，都係一樣。」

記者去到蓮塘口岸商業城一間肉檔，向店員查詢生肉是否汆水就可帶過關，店員隨即回覆「汆咗水就可以」。（《香港01》記者攝）

在同一店舖購28元人民幣生肉的女子表示，時都是汆水就可以，當場店員也表示「生肉唔可以過關啊嘛」。問及是否「係咁已汆水就得」，她表示認同。記者觀察該女士購買的肉，仍稍見有血水，並手指現場生肉指「如果咁樣唔畀過關。汆過水、熟咗啦，當佢係熟物嘞，咪畀你過關囉。」

她又表示在此買肉較香港便宜，店員附和「38蚊斤，邊度都買唔到㗎！」

記者發現女顧客購買的肉仍見有血水，並手指現場生肉指，「汆過水、熟咗啦，當佢係熟物嘞，咪畀你過關囉。」（《香港01》記者攝）

店舖員工：你表面燙一燙就等如係熟咗

及後記者再往燕南站的商場視察，店舖同樣可以免費汆水，店員亦指「好多香港人過嚟買，汆咗水之後帶過去就得啦！表面熟，佢唔係話全部熟」，而此做法「過關就無事嘅。過關唔可以帶生食，咁你表面燙一燙，就等如係熟咗。」

店員又指，因品種多及較便宜，加上超市的衛生也較好，故有不少港人會過來買。同場就有兩位港人女士一同光顧購入排骨，又教記者指何類肉適合煲湯或打邊撈、哪個更香有肉味。

北上買肉平三分一 港人稱商場買更有信心

一名穿紅衣的香港女居民表示，平時不會隨便北上買肉，見是在商場內售賣，相信更衛生。她稱不算太常北上，今日剛好北上做美療按摩，就順道逛商場，見有「靚」就買。問到較香港便宜多少，她稱「最少三分一」，而黃牛較好食。

兩人分別買80多元人民幣及38多元人民幣肉，更指此等價格在香港買不到，紅衣女士表示，38元在此買到「兩舊肉」，「38蚊香港一舊都買唔到。」肉質及味道也較好，惟重申商場買會更有信心。

紅衣女士向記者表示，平時不會隨便買肉，見是在商場內售賣，相信更衛生。（《香港01》記者攝）

不擔心被海關攔截：我哋慣㗎啦！

由於香港肉類大部分都是在內地運到香港，穿藍色上衣的一位香港居民表示，在香港不會買這些肉，「通常我食冰鮮嘅，西班牙、美國。但如果我買煲湯一定買呢啲，因為冰鮮無呢個煲湯，無咁甜。」

問及過關有否被人攔截，兩位女士表示店員會幫忙淥，「佢咁就淥一淥㗎咋，就睇唔到佢熟與唔熟，表面就睇見佢係熟咗，咁樣就畀你過關。」她們指海關也不會特意取出來檢查，因此不擔心，「我哋慣㗎啦！」，「佢哋（店員）教我哋㗎咋，呢個師傅（話）同你淥一淥就過到關。」她們曾有朋友將一大條鯇魚買回香港，「黑蚊蚊咁帶返去佢又得㗎喎。」但明言自己「緊係唔好博啦，會畀人黑名單㗎！」

藍衣女士更說：「查實照到嘅，佢抽嚟檢查，抽到你你真係唔掂嘅，叉（Charge，指檢控）你就叉你㗎啦！」若因而惹上官非就「唔抵」，故「自己衡量啦！」

加上只是簡單汆水，故肉不會變得太老，回到家會立即放雪櫃急凍。對於回港路上肉類會有有菌，她們表示「查實佢淥咗應該都冇問題嘅。」

記者之後亦實測買肉，店員汆水幾秒後就取出，眼見肉仍見紅，惟店員表示「無所謂，佢睇落去好似熟了。」20分鐘後，記者買的肉稍見血水。

店員汆水幾秒後就取出，眼見肉仍見紅。（《香港01》記者攝）

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三間店舖同指只需汆表面

記者再到第三間超巿，同樣有汆水服務，店員向記者表示，「唔使汆到好熟，汆表面（就可）。」