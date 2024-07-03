汆水肉｜直擊深圳肉檔　店員：汆咗水可以返香港　海關：不算熟肉

香港與內地去年2月疫後通關後，不少港人北上消費，更出現買餸返港。深圳有肉販以免費「汆水」作招徠，讓港人可以帶未熟肉類回港。不過，根據現行法例，入境人士不能㩦帶生肉回港，必須屬「全熟肉」。



《香港01》記者今日（3日）到深圳視察，蓮塘口岸商業城有手切牛肉店提供「免費汆水」，店員表明「汆咗水可以返香港」；另外有兩間著名大型超市，同樣指「熟咗面嗰浸」可以返港。記者嘗試購買半斤牛肉，師傅放落滾水「灼一灼」，牛肉表層變淺啡色，但邊位仍然粉嫩，撕開還有血水，與「全熟」有一段距離。



記者購買半斤牛肉，肉販即放落滾水「灼一灼」，牛肉表層變淺啡色，但邊位仍然粉嫩，撕開還有血水。（《香港01》記者攝）

深圳不少肉店和超市，都有提供免費「汆水」服務。《香港01》記者今日到深圳直擊，蓮塘口岸商業城有一間手切牛肉店，標榜所售的「溫體牛」，是屠房屠宰兩小時後運到，提供免費「汆水」服務，顧客可以自己夾牛肉再去磅重，每斤38元人民幣。

牛肉店員指過水後可以帶回港

有店員向顧客表示，生肉不可帶過關返港，但「汆水」後表面有一層熟了，就可以帶回港。不少顧客即場幫襯，店員將生肉交給廚房，數秒後變「熟肉色」交給顧客。

「灼一灼」數秒撈起 撕開仍有生血

記者再到區內兩間大型連鎖超市，兩間都有提供「汆水」服務。其中一間的店員表示，「汆水」就可以過關，回家後用水清洗再煮。記者嘗試購買半斤牛肉，價錢58元人民幣，肉檔師傅將牛肉放入水煲，「灼一灼」數秒就撈起，之後過水，再放入冰袋，師傅說：「天口熱，冰鎮住無咁易臭。」

「汆水」後的牛肉表層呈淺啡色，但肉邊依然泛粉嫩色，放置約20分鐘後，牛肉開始出血水，撕開表層仍然是生肉。

香港海關港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦日前接受《香港01》訪問時指出，今年首半年截獲914宗受管制食品，較去年同期上升84%。（鄭子峰攝）

海關：汆水只外表熟內裏未熟 不能帶回港

香港海關港珠澳大橋貨物組指揮官鄧維邦日前接受《香港01》訪問時指出，今年首半年截獲914宗受管制食品，較去年同期上升84%，當中旅檢案件升75%，以生肉、雞蛋為主。

鄧維邦強調，㩦帶生肉入境，不論是任何形式的包裝或是自用與否，都觸犯法例，「㩦帶肉類必須全熟，汆水只係外表熟，內裏未熟，根據指引係唔能夠帶嚟香港」；而真空包裝內的肉仍「血淋淋」，同樣不能㩦帶入境。

海關數字顯示，大部份經旅客渠道截獲的案件，只涉及數量不多的受規管食物，以陸路口岸的肉類案件為例，超過八成案件只涉及10公斤或以下肉類 ，約55%案件只涉及5公斤或以下肉類；蛋類案件方面，超過八成案件只涉及100隻或以下蛋類，約48%案件只涉及50隻或以下蛋類。