藥店職員以「兩變錢」加送禮向內地客推銷蟲草　埋單貴9倍　囚4周

海關早前接獲一名內地遊客舉報指，旺角一間藥店的店員在銷售蟲草時使用誤導手法，遊客最終被迫接受有關交易。涉事職員因銷售中藥材期間作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》，今日（3日）在西九龍裁判法院被裁定罪成，被判處即時監禁四星期。



涉誤導遊客買一兩1,680元蟲草後可免費獲贈1,400元貨物

海關早前接獲一名內地遊客舉報指，旺角一間藥店的店員在銷售蟲草時使用誤導手法，涉事職員在銷售過程中，誤導該遊客相信購買一兩價值1,680元的蟲草後，可獲免費贈送其選購約1,400元的其他貨物。當有關蟲草被磨成粉後，店員才表示蟲草是以錢作為計價單位，而價格為預期的十倍，遊客被迫接受交易。

涉事職員因銷售中藥材期間作出誤導性遺漏的營業行為，違反《商品說明條例》，今日在西九龍裁判法院被裁定罪成，被判處即時監禁四星期。