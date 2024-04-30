五一｜衞生署警方巡查油尖旺藥店　拘3人涉售賣未經註冊藥物中藥

明日（1日）起是內地勞動節黃金周假期，預料大批旅客訪港，為加強保障消費者和旅客權益，衞生署與警方昨日（29日）在油尖旺區展開聯合行動，突擊搜查兩間以「藥坊」為名的零售店舖，檢獲9款懷疑未經註冊的含毒藥藥製品及1種需持牌才可售賣的中藥。行動中警方拘捕3名男子。衞生署提醒市民及遊客，購買藥物時應光顧持牌藥商。



▼2023年9月7日 消委會點名譴責4間港島藥店的經營手法▼



衞生署昨日突擊搜查兩間分別位於尖沙咀及旺角，以「藥坊」為店名的零售店舖，行動中檢獲9款懷疑未經註冊藥劑製品及《藥劑業及毒藥條例》（第138章）的第1部毒藥，及一種《中醫藥條例》（第549章）下的附表2中藥材，店舖並未持有所需牌照。

警方共拘捕3名男子，年齡介乎29至33歲，分別涉嫌非法管有上述「第1部毒藥」及未經註冊的藥劑製品，以及非法管有和售賣中醫藥「附表2中藥材」。衞生署的調查仍在進行中。

衞生署過去一個月，加強對旅遊區內持牌列載毒藥銷售商及中藥材零售商的巡查，並提醒有關持牌人士遵守相關法例的要求。為防止藥商不當使用「藥房」標識和名銜，香港藥劑業及毒藥管理局早前通過並公布，針對非「獲授權毒藥銷售商」（即藥房）的藥物零售商牌照（即列載毒藥銷售商牌照）的申請，其處所均不得使用或展示「藥坊」名銜。

根據《藥劑》條例，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局的註冊，方可合法於市面售賣。非法管有或售賣未經註冊藥劑製品，或無牌管有或銷售藥劑規例（第138A章）內第1部毒藥均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

任何人士欲經營《中醫藥》條例附表1內指明的毒性中藥材及附表2內指明的香港常用中藥材的零售業務，必須向香港中醫藥管理委員會轄下中藥組申領有關牌照。無牌零售及為零售而管有附表1或附表2中藥材均屬刑事罪行，一經定罪，最高同樣可被判罰款10萬元及監禁兩年。

衞生署一直透過宣傳及教育，提醒市民及遊客購買藥物時應光顧持牌藥商。有關藥物牌照商的名單，應瀏覽衞生署藥物辦公室的網站，而有關持牌中藥商名單，可瀏覽香港中醫藥管理委員會網站。