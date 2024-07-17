第2屆開心購物節谷留港消費 謝邱安儀：發揮創意創更佳購物體驗
香港零售管理協會今年再與零售業合作，在暑假舉行「香港開心購物節2024」，由7月1日至8月31日舉行，以「香港好禮．有禮」為主題，逾160個品牌、5,000多間商舖參與，市民及遊客可享超過300項免費禮品和消費禮遇，共送出12億元好禮。今屆開心購物節加入了「有禮」元素，所有商戶會簽署香港有禮服務約章，承諾為顧客提供有禮服務。
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，香港需要展現其優點，面對這個局面，反而是一個機會去發揮創意，建立更佳的購物體驗。
謝邱安儀：不必複製深圳 免失香港獨特性
大批市民北上、外遊，本港零售市場面臨挑戰。遊客購物方面，謝邱安儀指出，現時旅客來港旅遊，購物已非主要目的，更傾向到旅遊景點打卡或深度遊，令零售業面臨雙重打擊，「我諗呢個困難嘅時刻都會維持一段時間，因為行業轉型都要時間，唔會話一時三刻，好快就轉到型。」
她認為對業界而言，是一個機會去發揮創意，建立更佳的購物體驗。她舉例說，港人喜歡到深圳購物，因為其給予客人的購物體驗十分有創意，不過，她指每個品牌的特點不一，沒有一條公式可以跟從，強調每個品牌必須認識自己的強弱、特色，再加以發揮。
謝邱安儀不時亦會到深圳工作，但未試過以普通市民身份在深圳遊玩，「我都想盡快有機會上去試一試，如果我唔試下，點帶領香港行業進步。」但她強調，香港不必完全複製深圳的做法，但需要借鏡深圳的創意，把香港的優點展現出來。
香港開心購物節兩大目的：吸引港人留港 與不同界別產協同效應
繼去年暑假，香港零售管理協會今年再於暑假舉辦第二屆香港開心購物節，謝邱安儀表示，活動有兩大目的，分別為推出優惠吸引港人留港，以及與不同界別合作以產生協同效應，她期望各界可以更緊密地合作。
今屆開心購物節與十個不同界別合作，攜手推廣或推出各種食、玩、買、住的消費禮遇，消費者可於多個電子支付平台領取優惠劵，開心消費。
購物節召集人黃曉嵐：加「有禮」元素 以正能量推動業界向前
零售管理協會副主席兼香港開心購物節召集人黃曦嵐表示，去年參與活動的主要為零售界，其後亦有不同界別的商戶主動聯絡，冀望今年可以一同參與活動，共同推動香港發展。
他表示，在今屆開心購物節加入了「有禮」元素，有望正面地鼓勵業界同時讓顧客有更佳的服務體驗。「有禮」選舉結果出來後會在合適的平台公佈，讓大眾一同獲悉投選結果，「以往零售管理協會曾舉辦過不同選舉，均有效鼓勵前線的零售業員工。」
他又強調零售業銷貨指數受不同因素影響，例如匯率等，但香港的競爭力並非在於優惠而是優質的服務體驗。
開心購物節共送出12億元好禮 商戶承諾提供有禮服務
今年香港開心購物節由7月1日至8月31日舉行，以「香港好禮．有禮」為主題，逾160個品牌、5,000多間商舖參與，市民及遊客可享超過300項免費禮品和消費禮遇，共送出12億元好禮。今屆開心購物節加入了「有禮」元素，所有商戶會簽署香港有禮服務約章，承諾為顧客提供有禮服務。
財政司司長陳茂波在6月27日啟動禮致辭時指，去年第一屆香港開心購物節十分成功，今次跨界別合作，相信亦會取得成功。他表示，雖然今年市民以及旅客的消費模式有所改變，令零售業面對不少挑戰，「相信大家都會搵方法去應對新變化，單純重複過去嘅模式，係今天比較難爭取到增量嘅增長。」
新科技進行投票 選出「有禮店舖」
香港市民及遊客可於香港零售管理協會網站及AR LENS應用程式內為心儀的「有禮店舖」投票，每個組別將分別有10間得獎店舖，以嘉許其有禮服務，頒獎典禮將於下半年舉行。
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