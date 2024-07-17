第2屆開心購物節谷留港消費　謝邱安儀：發揮創意創更佳購物體驗

香港零售管理協會今年再與零售業合作，在暑假舉行「香港開心購物節2024」，由7月1日至8月31日舉行，以「香港好禮．有禮」為主題，逾160個品牌、5,000多間商舖參與，市民及遊客可享超過300項免費禮品和消費禮遇，共送出12億元好禮。今屆開心購物節加入了「有禮」元素，所有商戶會簽署香港有禮服務約章，承諾為顧客提供有禮服務。



香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，香港需要展現其優點，面對這個局面，反而是一個機會去發揮創意，建立更佳的購物體驗。



香港零售管理協會今年暑假舉辦第二屆香港開心購物節，大會在6月27日舉行啟動禮。(鄭子峰攝)

謝邱安儀：不必複製深圳 免失香港獨特性

大批市民北上、外遊，本港零售市場面臨挑戰。遊客購物方面，謝邱安儀指出，現時旅客來港旅遊，購物已非主要目的，更傾向到旅遊景點打卡或深度遊，令零售業面臨雙重打擊，「我諗呢個困難嘅時刻都會維持一段時間，因為行業轉型都要時間，唔會話一時三刻，好快就轉到型。」

她認為對業界而言，是一個機會去發揮創意，建立更佳的購物體驗。她舉例說，港人喜歡到深圳購物，因為其給予客人的購物體驗十分有創意，不過，她指每個品牌的特點不一，沒有一條公式可以跟從，強調每個品牌必須認識自己的強弱、特色，再加以發揮。

謝邱安儀指本港零售市場面臨挑戰，但同時也是一個機會讓業界去發揮創意，建立更佳的購物體驗。（鄭子峰攝）

謝邱安儀不時亦會到深圳工作，但未試過以普通市民身份在深圳遊玩，「我都想盡快有機會上去試一試，如果我唔試下，點帶領香港行業進步。」但她強調，香港不必完全複製深圳的做法，但需要借鏡深圳的創意，把香港的優點展現出來。

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香港開心購物節兩大目的：吸引港人留港 與不同界別產協同效應

繼去年暑假，香港零售管理協會今年再於暑假舉辦第二屆香港開心購物節，謝邱安儀表示，活動有兩大目的，分別為推出優惠吸引港人留港，以及與不同界別合作以產生協同效應，她期望各界可以更緊密地合作。

今屆開心購物節與十個不同界別合作，攜手推廣或推出各種食、玩、買、住的消費禮遇，消費者可於多個電子支付平台領取優惠劵，開心消費。

香港零售管理協會副主席黃曦嵐表示，在今屆開心購物節加入有禮元素是希望正面地鼓勵業界的同時讓顧客有更佳的服務體驗。(鄭子峰攝)

購物節召集人黃曉嵐：加「有禮」元素 以正能量推動業界向前

零售管理協會副主席兼香港開心購物節召集人黃曦嵐表示，去年參與活動的主要為零售界，其後亦有不同界別的商戶主動聯絡，冀望今年可以一同參與活動，共同推動香港發展。

他表示，在今屆開心購物節加入了「有禮」元素，有望正面地鼓勵業界同時讓顧客有更佳的服務體驗。「有禮」選舉結果出來後會在合適的平台公佈，讓大眾一同獲悉投選結果，「以往零售管理協會曾舉辦過不同選舉，均有效鼓勵前線的零售業員工。」

他又強調零售業銷貨指數受不同因素影響，例如匯率等，但香港的競爭力並非在於優惠而是優質的服務體驗。

開心購物節共送出12億元好禮 商戶承諾提供有禮服務

今年香港開心購物節由7月1日至8月31日舉行，以「香港好禮．有禮」為主題，逾160個品牌、5,000多間商舖參與，市民及遊客可享超過300項免費禮品和消費禮遇，共送出12億元好禮。今屆開心購物節加入了「有禮」元素，所有商戶會簽署香港有禮服務約章，承諾為顧客提供有禮服務。

財政司司長陳茂波在6月27日啟動禮致辭時指，去年第一屆香港開心購物節十分成功，今次跨界別合作，相信亦會取得成功。他表示，雖然今年市民以及旅客的消費模式有所改變，令零售業面對不少挑戰，「相信大家都會搵方法去應對新變化，單純重複過去嘅模式，係今天比較難爭取到增量嘅增長。」

香港零售管理協會今年暑假舉辦第二屆香港開心購物節，主禮嘉賓財政司司長陳茂波在6月27日啟動禮致辭時指，今次跨界別合作亦會取得成功。(鄭子峰攝)

新科技進行投票 選出「有禮店舖」

香港市民及遊客可於香港零售管理協會網站及AR LENS應用程式內為心儀的「有禮店舖」投票，每個組別將分別有10間得獎店舖，以嘉許其有禮服務，頒獎典禮將於下半年舉行。

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