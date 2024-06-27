開心購物節2024｜送12億元禮遇配合旅客新消費模式　新設有禮約章

第二屆香港開心購物節將於7、8月舉行，來自10個界別共5,000間商戶，將送出12億元好禮。今年主題是「香港好禮．有禮」，所有商戶會簽署香港有禮服務約章，承諾為顧客提供有禮服務。



香港零售管理協會主席謝邱安儀今曰（27日）表示，旅客消費模式改變，來港購求不再只是購物，「仲講求食、玩、買，甚至係住」，因此聯同各界推出更多優惠。但她沒預計今年零售業總銷售會否在暑假上升，要視乎購物節能吸引多少人留港消費，以及旅客來港消費的情況。



香港開心購物節2024，超過160個品牌、5,000間商舖，送出超過30項免費禮品及消費例如，總值達12億港元。(鄭子峰攝）

香港零售管理協會於今年7、8月內舉行香港開心購物節，今屆主題為「香港好禮．有禮」，超過160個品牌、5,000間商舖，送出超過30項免費禮品及消費例如，總值達12億港元。

香港零售管理協會主席謝邱安儀致詞時表示，不同業界的支持 ，令第二屆購物節有多達來自10個界別的商戶參與。她提到，過去一年各界面對很多不同的挑戰，各行業營運生態均出現轉變，旅客消費模式改變，他們來港購求不再只是購物，「佢哋嚟到香港唔單止係買嘢，仲講求食、玩、買甚至係住。」因此今屆香港開心購物節聯同各界推出優惠，她有信心今屆可以做得比上屆好。

她指，今屆開心購物節加入了「有禮」元素，所有商戶會簽署香港有禮服務約章，承諾為顧客提供有禮服務。活動屬鼓勵性，不會有懲罰。

謝邱安儀表示，活動於暑假舉行，有信心可以吸引旅客在港消費。被問到會否預期零售業總銷售會否於暑假上升時，她指要視乎購物節能讓多少人留港消費，以及旅客來港消費的情況。她強調，香港零售環境受匯率、關稅的外在因素影響。

香港零售管理協會副主席黃曦嵐表示，今年參與商戶比去年多一成，期望可以「將成個零售氣氛做得更好。」

財政司司長陳茂波在啟動禮致詞時指，去年第一屆香港開心購物節十分成功，今次跨界別合作，相信亦會取得成功。

財政司司長陳茂波在啟動禮致詞時指，去年第一屆香港開心購物節十分成功，今次跨界別合作，相信亦會取得成功。(鄭子峰攝）

他表示，雖然今年市民以及旅客的消費模式有所改變，令零售業面對不少挑戰，「相信大家都會搵方法去應對新變化，單純重複過去嘅模式，係今天比較難爭取到增量嘅增長。」

他又表示，今年舉辦的盛事預計會多170萬旅客來港，同時個人遊城市增加 ，令過夜旅客增加，有望令零售業受益。