消防員值班時偷拍女隊長裸體　被揭亦偷拍女職員如廁　認罪候判

撰文：朱棨新
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消防員涉當值期間在消防處內偷拍女消防隊長洗澡後抹身情況，女隊長發現被偷拍後尖叫，消防員即離開，惟女事主認出其手機後報警。警方經調查後在消防員家發現7段偷拍影片，發現他除偷拍過女消防隊長外，另偷拍了一名女職員如廁，包括她更換衞生巾情況。消防員今(13日)在粉嶺法院承認偷窺等罪，裁判官把消防員還押，並把案押後至7月4日判刑。

被告張國振(32歲，報稱消防員)，承認7項窺淫和1項非法拍攝或觀察私密部位罪。

被告張國振在粉嶺法院承認偷窺等罪。(資料圖片)

女隊長赤裸抹身時發現被偷拍

案情指，女消防隊長X於2023年9月13日晚上10時許，於某消防區的浴室洗澡。X洗澡後抺身，發現有人透過門下的空隙，把手機伸入浴室偷拍。X見狀尖叫：「嘩！」穿衣後離開浴室，已不見偷拍者。她把事件告知助理分區隊長，警員接報到場，並檢查被告的手機，但未有發現。惟X認出被告的手機與偷拍她的電話相同，被告因而被捕。

警搜屋發現7段偷拍片

警方其後到被告住所搜屋，發現一隻USB手指，發現他早前偷拍的7段影片。X和曾在該局工作的女職員Y，認出她們是片中被偷拍的人。該7段影片中，其中1片於2023年1月至8月間拍攝，拍到X洗澡後用毛巾抺身和穿衣，有拍到X赤裸的情況。

拍到事主Y廁格如廁情況

至於其他6段影片，拍攝於2021年9月至2022年7月，全部均涉及事主Y，其中6段拍到她在廁格小便，更曾拍到她更換衞生巾。有一段影片在局內的辦公室拍攝，拍到Y的裙底和內褲。

因本案與拍拖12年的初戀女友分手

辯方求情時指被告的工作紀錄良好，案發時月薪3.2萬元，屬該職位的頂薪。評核報告指他已處任將被晉升的崗位，會被推薦晉升。惟被告自案發後休假，將面對紀律聆訊，必然會被革職，並將失去33萬元強積金。此外，被告和拍拖12年的初戀女朋友原本準備結婚，兩人因本案已分手。

稱因工作及女友關係而患上抑鬱症

辯方又指，被告沒有把涉案影片上載或傳送予他人。他在被補後已立即求醫。醫生指被告因工作和女友的關係，患上抑鬱症。望裁判替被告索取社會服務令報告，被告願在等候判刑期間放棄保釋。

裁判官替被告索取背景、精神和心理報告，把判刑押後至7月4日，期間被告還押。

案件編號：FLCC1573/2023

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