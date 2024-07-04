指警方催淚彈誤射民居索償672萬　西醫上訴求傳召蕭澤頤作證

耳鼻喉科醫生指警方2019年理大衝突期間，疑把催淚彈誤射入他位於尖沙咀的單位，向警索償672萬，醫生要求傳召「一哥」蕭澤頤作供，遭聆案官拒絕，他不服決定，今（4日）在高等法院提出上訴，並稱除了不信警方未能找到發射催淚彈的警員，又指蕭作為警隊之首，現有兩枚催淚彈射入民居，認為蕭應出庭解釋。警方代表卻指蕭未有負責該行動，又指警方無法找到投擲該催淚彈的警員，早前亦在陳詞提及，不排除有其他人拾到催淚彈並掟入涉案單位。法官歐陽桂茹稱料本月底有裁決。



原告為梁錦聰，被告為警務處長。

警務處處長蕭澤頤。（資料圖片/夏家朗攝）

認為警方不可能查不到當日發射的警員

梁今年6月曾向聆案官要求准他傳召警務處長蕭澤頤作供，但聆案官指蕭沒參與行動，拒絕其申請。梁不服提出上訴，指他申索已逾3年，警方理應有足夠時間調查，不可能查不到當日發射催淚彈的警員，否則根本不可能找出事件真相。

指蕭不可能不了解事件

梁又指蕭澤頤作為警隊之首，不可能不了解事件全貌，認為蕭的證供對他和法庭都十分重要，且催淚彈屬警隊財產，兩顆催淚彈射進其單位，蕭應出庭解釋。

另想傳召兩名警員

梁亦要求傳召當晚在場的警員楊國奇（譯），指其單位起火後約10分鐘，才有警員登門了解，他認為楊應解釋為何會出現10分鐘的延誤。梁又透露一名名叫曾雄（譯）的警員，曾以縱火案名義持手令入其單位調查，他認為曾亦應知事件的來龍去脈，故亦希望傳召曾。

警方在理大衝突期間，曾在多區發射催淚彈。（資料圖片）

11月18日下午5時許，理大附近的示威者與警方對峙並一度退至尖沙咀金馬倫道，期間警方發射多枚催淚彈。（歐嘉樂攝）

警方連月在多區發射催淚彈。（資料圖片）

11月18日下午，理大附近的示威者與警方對峙並一度退至尖沙咀金馬倫道，期間警方發射多枚催淚彈。（歐嘉樂攝）

警重申無可能找出發射催淚彈的警員

代表警務處的大律師趙芷筠指，蕭澤頤及曾雄的證供與案無關，相信警方早前呈遞的證人口供已經足夠，重申警方無可能找出發射該催淚彈的警員。

曾指或有人把催淚彈掟入單位

庭上透露，警方曾向法庭提交書面陳詞，指當晚情況混亂，不排除有人拾起催淚彈，並掟入了梁的單位。

案件編號：HCA 1936/2021