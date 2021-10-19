博士生指警放催淚彈未警告求賠償　律政司指別有用心求撤案

科大博士生稱在2019年的612金鐘集會時，未收到警告下突遭警察以催淚彈攻擊，入稟小額錢債審裁處向政府索償。律政司申請剔除吳的申索，遭審裁官拒絕，今（19日）向高等法院提上訴，質疑博士生因不滿警方當日的行為，藉本案向警方施壓，要求解釋，其訴訟別有用心。法官聽取陳詞後，押後以書面頒布裁定。



申索人吳嘉倫，被告律政司司長。

律政司代表陳詞指，現時吳嘉倫的唯一訴因是「襲擊」，但吳嘉倫未能提出證明。此外，吳在其證詞所指，他是早已知悉警方將施放催淚彈。對於吳指事前未見到警方有作警告，但涉案片段可見，警方之前確曾有作提示。律政司認為，吳提出訴訟是別有用心，直指吳不滿意警方當日的行為，故以本案作平台向警方施壓，要求解釋。

吳回應時稱，即使警方指他們在立法會外施發催淚彈是合法，但未有證明向夏慤道施放屬合法，謂：「唔係佢地話合法就合法」。吳又強調，警方採取行動時應使用最低武力。

案件編號：HCSA9/2020