西醫指催淚彈損毀物業索償　作證警求匿名　官稱有禁制令保護拒批

警方於2019年11月圍堵理大期間，多番發射催淚彈。一名耳鼻喉科醫生指警員曾誤將催淚彈射進其尖沙咀兩個單位，引致起火及損毁，向警方索償逾672萬元。警方早前申請為涉案三名警員申請匿名令，高等法院法官今（19日）頒判辭指，針對警員「起底」的禁制令仍然有效，《個人資料（私隱）條例》亦禁止「起底」行為。案中未能顯示現行情況未足保障該3名警員，拒絕警方的申請。



原告為梁錦聰，被告為警務處長。

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)

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求稱作證警為警員A、B、C

判辭透露，被告申請為涉案三名準備證人供詞的警員申請匿名令，包括其姓名、職級和警員編號，改稱「警員A」、「警員B」和「警員C」。若該申請不獲批，被告則望法庭頒令公眾，包括傳媒，不可披露涉案警員身份。

3警擔心自己及家人安全

被告指自2019年起，有針對警員和其家人的「起底」事件。即使法庭就此頒下禁制令，但該類「起底」事件仍有發生。而是次原告的指控，性質敏感，涉案三名警員都擔心自己和家人的安全。

官稱警員職級及職責屬重要事項

惟法官指，涉案警員的職級和職責，和他們發出的指示，在案中均屬重要事項，相關資訊亦有助評估他們的證供。

針對起底禁制令仍有效

法官續指，三名警員至今未有被「起底」，且針對警員「起底」的禁制令仍有效，根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」屬違法。案中未能顯示相關禁制令和法例，未能足夠保障涉案警員。因此，法官拒批警方的申請。

案件編號：HCA1936/2021